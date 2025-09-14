पाकिस्तान के खिलाफ धूम मचा सकते हैं ये 5 भारतीय खिलाड़ी, अकेले दम पर जीत दिलाने का रखते हैं माद्दा

जसप्रीत बुमराह

टेस्ट हो, वनडे हो या टी20...फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, जसप्रीत बुमराह भारत के लिए हमेशा तुरुप का इक्का ही साबित हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी वह भारत की जीत में अहम रोल अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी शानदार है: चार मैचों में 5.43 की इकॉनमी रेट से पांच विकेट। उन्हें विकेट लेने के लिए आदर्श परिस्थितियों की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान उनसे सबसे ज्यादा सतर्क रहेगा।