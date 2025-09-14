IND vs PAK 5 Key Players Who Can Decide The Result Of India vs Pakistan Asia Cup 2025 Clash Shubman Gill Jasprit Bumrah पाकिस्तान के खिलाफ धूम मचा सकते हैं ये 5 भारतीय खिलाड़ी, अकेले दम पर जीत दिलाने का रखते हैं माद्दा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलपाकिस्तान के खिलाफ धूम मचा सकते हैं ये 5 भारतीय खिलाड़ी, अकेले दम पर जीत दिलाने का रखते हैं माद्दा

पाकिस्तान के खिलाफ धूम मचा सकते हैं ये 5 भारतीय खिलाड़ी, अकेले दम पर जीत दिलाने का रखते हैं माद्दा

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का महामुकाबला आज दुबई में खेला जाना है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम अगले राउंड सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर सकती है। IND vs PAK के बीच आज रोमांचक जंग होने की उम्मीद है।

Lokesh KheraSun, 14 Sep 2025 08:06 AM
1/6

टीम इंडिया के मैच विनर

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का महामुकाबला आज दुबई में खेला जाना है। आज हम उन 5 भारतीय खिलाड़ियों की बात करेंगे जो अगले दम पर पाकिस्तान को धूल चटाने का दम रखते हैं। आईए बिना किसी देरी के जानते हैं-

2/6

जसप्रीत बुमराह

टेस्ट हो, वनडे हो या टी20...फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, जसप्रीत बुमराह भारत के लिए हमेशा तुरुप का इक्का ही साबित हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी वह भारत की जीत में अहम रोल अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी शानदार है: चार मैचों में 5.43 की इकॉनमी रेट से पांच विकेट। उन्हें विकेट लेने के लिए आदर्श परिस्थितियों की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान उनसे सबसे ज्यादा सतर्क रहेगा।

3/6

शुभमन गिल

विराट कोहली के जाने के बाद शुभमन गिल पाकिस्तान की टीम में अपना खौफ पैदा कर सकते हैं। टी20 में तो उन्होंने पाकिस्तान का अभी तक सामना नहीं किया है, मगर वनडे में उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाजों की खूब धुनाई की है। उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद गिल से उम्मीदें और भी बढ़ गई है।

4/6

कुलदीप यादव

2025 में अभी तक ज्यादातक बेंच गर्म करते रहे कुलदीप यादव ने यूएई के खिलाफ पिछले मुकाबले में दिखाया कि वह क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी अभी तक उनका ज्यादा सामना नहीं किया है ऐसे में ये चाइनामैन गेंदबाज तबाही मचा सकता है। कुलदीप की 24 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होगी, जो मैच पलटने का काम करेगी। दुबई की पिच पर वह अपनी फिरकी से पाकिस्तानी गेंदबाजों को नचा सकते हैं।

5/6

सूर्यकुमार यादव

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अहम होंगे। 2025 में टी20 क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। यूएई के खिलाफ मैच में भले ही उन्हें कुछ ही गेंदों का सामना करने का मौका मिला, मगर वह शानदार टच में दिखे। पाकिस्तान तेज गेंदबाजों की वह जमकर खबर ले सकते हैं।

6/6

हार्दिक पांड्या

पाकिस्तान हार्दिक पांड्या के पसंदीदा विरोधियों में से एक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20I मैचों में वह सबसे ज्यादा 13 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, यह कारनामा उन्होंने मात्र 6 पारियों में 12 रन प्रति विकेट की औसत से किया है। वहीं बल्ले से भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कई कमाल की पारियां खेली है। हार्दिक पांड्या पाकिस्तान को दोहरा जख्म दे सकते हैं।

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan