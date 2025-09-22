IND vs PAK 5 Heroes of Team India Sensational win over Pakistan In Asia Cup Super Fours Abhishek Sharma Shubman Gill टीम इंडिया के इन 5 'सिकंदर' ने पाकिस्तान को घुटने टिकवाए, अभिषेक शर्मा ने तो 'भून' ही डाला
टीम इंडिया के इन 5 'सिकंदर' ने पाकिस्तान को घुटने टिकवाए, अभिषेक शर्मा ने तो 'भून' ही डाला

भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में भी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। भारत ने 172 रनों का टारगेट चेज करते हुए 6 विकेट से विजयी परचम फहराया। भारत ने ग्रुप चरण में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था। जानिए, पाकिस्तान को घुटने टिकवाने वाले टीम इंडिया के 5 'सिकंदर' कौन हैं?

Md.Akram Mon, 22 Sep 2025 12:30 AM
अभिषेक ने 'भून' डाला

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 'भून' डाला। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 39 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 74 रन बनाए। अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। उन्होंने भारतीय पारी की पहली गेंद पर छक्का मारा था। उनके तूफानी तेवरों के आगे पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले पस्त रहे। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

शुभमन ने दिखाया दम

शुभमन गिल ने भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में दम दिखाया। वह अर्धशतक जड़ने से चूक गए। उन्होंने 28 गेंदों में 8 चौकों के जरिए 47 रन जुटाए। शुभमन और अभिषेक ने भारत को जबर्दस्त शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की पार्टनरशिप की। यह साझेदारी 10वें ओवर में शुभमन के आउट होने के बाद टूटी और तब तक भारतीय टीम ने अपना शिकंजा कस लिया था।

तिलक जिताकर लौटे

कप्तान सूर्यकुमार यादव का खाता नहीं खुला, जिसके बाद तिलक वर्मा का बल्ला चला। उन्होंने 19 गेंदों में नाबाद 30 रनों की पारी खेली। तिलक ने दो चौके जड़े और दो छक्के उड़ाए। उन्होंने शाहीन अफरीदी द्वारा डाले गए 19वें ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद को बाउंड्री के पार भेजकर भारत को जीत दिलाई। भारत ने 7 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की। हार्दिक पांड्या ने 7 गेंदों में नाबाद 7 रन बनाए।

शिवम दुबे गेंद से चमके

ऑलराउंडर शिवम दुबे गेंद से चमके। उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर दो अहम विकेट चटकाए और पाकिस्तान को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोका। शिवम ने साहिबजादा फरहान (58) और सईम अयूब (21) का शिकार किया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी कर भारतीय टीम का सिरदर्द बढ़ाया था।

हार्दिक ने चटकाया बड़ा विकेट

धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन ओवर में 29 रन देकर एक बड़ा विकेट चटकाया। उन्होंने टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान टीम को अच्छी शुरुआत नहीं कर दी। हार्दिक ने अनुभवी बल्लेबाज फखर जमां को अपने जाल में फंसाया, जो आक्रामक रुख अपना रहे थे। फखर ने 9 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 15 रन बनाए। हार्दिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 मैचों में सर्वाधिक 15 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वह पाकिस्तान के खिलाफ अब तक आठ पारियों में मैदान पर उतरे हैं और हर बार कम से कम एक विकेट अपने नाम किया।

