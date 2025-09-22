टीम इंडिया के इन 5 'सिकंदर' ने पाकिस्तान को घुटने टिकवाए, अभिषेक शर्मा ने तो 'भून' ही डाला

हार्दिक ने चटकाया बड़ा विकेट

धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन ओवर में 29 रन देकर एक बड़ा विकेट चटकाया। उन्होंने टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान टीम को अच्छी शुरुआत नहीं कर दी। हार्दिक ने अनुभवी बल्लेबाज फखर जमां को अपने जाल में फंसाया, जो आक्रामक रुख अपना रहे थे। फखर ने 9 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 15 रन बनाए। हार्दिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 मैचों में सर्वाधिक 15 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वह पाकिस्तान के खिलाफ अब तक आठ पारियों में मैदान पर उतरे हैं और हर बार कम से कम एक विकेट अपने नाम किया।