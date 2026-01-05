विराट कोहली ने खतरे में डाला संगाकारा का रिकॉर्ड, देखें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले 5 प्लेयर

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 556 मैचों में 27975 रन जुटाए हैं, जिसमें 52.58 का औसत रहा। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। कोहली को संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए महज 42 रनों की जरूरत है। वह यह कमाल न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में कर सकते हैं, जो 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होगी।