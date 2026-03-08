खिताब भी बचाया, इतिहास भी बनाया; टी20 वर्ल्ड कप के बेताज बादशाह बने भारतीय 'शेर'

Sanju Samson

संजू सैमसन ने 46 गेंद में 89 और अभिषेक शर्मा ने 21 गेंद में 52 रन बनाकर भारत को पावरप्ले में ही 98 रन तक पहुंचाते हुए जीत की नींव रख दी थी । भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर पांच विकेट पर 255 रन बनाये ।