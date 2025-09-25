टीम इंडिया को एशिया कप फाइनल में पहुंचाने वाले 5 हीरो, अभिषेक शर्मा ने निकाला बांग्लादेश का कचूमर

वरुण चक्रवर्ती

'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती ने भी बांग्लादेश के विरुद्ध दो विकेट अपने नाम किए। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 29 रन दिए। चक्रवर्ती ने मध्यक्रम बल्लेबाज शमीम हुसैन (0) को 11वें ओवर में बोल्ड किया। उन्होंने मोहम्मद सैफुद्दीन (4) का 16वें ओवर में शिकार किया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप फाइनल में सीट पक्की कर ली है लेकिन उसे अभी आखिरी सुपर-4 मैच में श्रीलंका से भिड़ना है। यह मैच 26 सितंबर को आयोजित होगा। बांग्लादेश अब गुरुवार (25 सितंबर) को पाकिस्तान से भिड़ेगा। जो भी टीम यह मैच जीतेगी, उसकी 28 सितंबर को फाइनल में भारत से टक्कर होगी।