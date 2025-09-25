टीम इंडिया को एशिया कप फाइनल में पहुंचाने वाले 5 हीरो, अभिषेक शर्मा ने निकाला बांग्लादेश का कचूमर

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में बांग्लादेश का कचूमर निकाल दिया। उन्होंने दुबई के मैदान पर 37 गेंदों में 75 रनों की आतिशी पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और पांच छक्के ठोके। 25 वर्षीय अभिषेक ने शुभमन गिल (19 गेंदों में 29) के साथ मिलकर भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की। लग रहा था कि अभिषेक शतक जड़कर लौटेंगे लेकिन वह 12वें ओवर में रन आउट हो गए। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मुश्किल समय में शानदार बल्लेबाजी की। शिवम दुबे (2), कप्तान सूर्यकुमार यादव (5) और तिलक वर्मा (3) के सस्ते में आउट होने के बाद हार्दिक ने 29 गेंदों में 38 रन जुटाए। उन्होंने चार चौके और एक छक्का लगाया। हार्दिक ने अक्षर पटेल (15 गेंदों में नाबाद 10) के साथ छठे विकेट के लिए 39 रनों की अहम साझेदारी की और भारत को 168/6 के स्कोर तक पहुंचाया। वह भारतीय पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए। हार्दिक ने किफायती गेंदबाजी भी की। उन्होंने दो ओवर में 14 रन दिए मगर कोई विकेट नहीं मिला।
कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग की। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में महज 18 रन दिए और सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। कुलदीप ने परवेज हुसैन एमोन (21) को सातवें ओवर में आउट किया। उन्होंने रिशद हुसैन (2) और तंजीम हसन साकिब (0) का 17वें ओवर में लगातार गेंदों पर शिकार किया।
पाकिस्तान के खिलाफ थोड़े महंगे साबित हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश के विरुद्ध अच्छे टच में नजर आए। उन्होंने चार ओवर में केवल 18 रन खर्च किए और दो अहम विकेट झटके। बुमराह ने दूसरे ओवर में तंजीद हसन तमीम (1) को अपने जाल में फंसाया, जिससे बांग्लादेश टीम उबर नहीं सकी। उन्होंने सैफ हसन (51 गेंदों में 69) को 18वें ओवर में पवेलियन भेजा। सैफ के अलावा कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर भारतीय बॉलिंग अटैक का डटकर सामना नहीं कर सका। बांग्लादेश के आठ खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।
'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती ने भी बांग्लादेश के विरुद्ध दो विकेट अपने नाम किए। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 29 रन दिए। चक्रवर्ती ने मध्यक्रम बल्लेबाज शमीम हुसैन (0) को 11वें ओवर में बोल्ड किया। उन्होंने मोहम्मद सैफुद्दीन (4) का 16वें ओवर में शिकार किया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप फाइनल में सीट पक्की कर ली है लेकिन उसे अभी आखिरी सुपर-4 मैच में श्रीलंका से भिड़ना है। यह मैच 26 सितंबर को आयोजित होगा। बांग्लादेश अब गुरुवार (25 सितंबर) को पाकिस्तान से भिड़ेगा। जो भी टीम यह मैच जीतेगी, उसकी 28 सितंबर को फाइनल में भारत से टक्कर होगी।