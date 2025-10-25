Hindustan Hindi News
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है। वह बतौर विदेशी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में इंग्लैंड के इयान बॉथम का रिकॉर्ड तोड़ा है।

Lokesh KheraSat, 25 Oct 2025 12:50 PM
विराट कोहली ने रचा इतिहास

कोहली ने पकड़े सबसे ज्यादा कैच

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में कुल दो कैच पकड़े। इसी के साथ उनके नाम ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 38 कैच हो गए हैं।

टूटा इयान बॉथम का रिकॉर्ड

विराट कोहली से पहले बतौर विदेशी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के लीजेंड इयान बॉथम के नाम था। उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 36 कैच पकड़े थे। वेस्टइंडीज के कार्ल कूपर 33 कैच के साथ अब लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं।

विवियन रिचर्ड्स

वेस्टइंडीज के दिग्गज प्लेयर विव रिचर्ड्स का नाम भी इस लिस्ट में हैं। उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया में कुल 32 कैच लपके।

ब्रायन लारा

वेस्टइंडीज के एक और धाकड़ प्लेयर ब्रायन लारा ऑस्ट्रेलिया में 30 कैचों के साथ लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं।

