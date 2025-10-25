विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

टूटा इयान बॉथम का रिकॉर्ड

विराट कोहली से पहले बतौर विदेशी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के लीजेंड इयान बॉथम के नाम था। उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 36 कैच पकड़े थे। वेस्टइंडीज के कार्ल कूपर 33 कैच के साथ अब लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं।