एडिलेड में भी ऑस्ट्रेलिया रहा हावी, जानिए भारत की हार की 5 बड़ी वजहें

मोहम्मद सिराज

भारतीय तेज गेंदबाज सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेअसर रहे। मोहम्मद सिराज को इन दो मैचों के दौरान सिर्फ एक विकेट मिला है। उन्होंने दूसरे वनडे में मिचेल स्टार्क को आउट किया। सिराज ने दूसरे वनडे में 10 ओवर में 49 रन देकर एक विकेट लिया। पहले वनडे में सिराज ने 4 ओवर में 21 रन दिए।