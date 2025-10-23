एडिलेड में भी ऑस्ट्रेलिया रहा हावी, जानिए भारत की हार की 5 बड़ी वजहें

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला खामोश है। पहले मैच में जीरो पर आउट हुए विराट कोहली दूसरे मैच में भी सस्ते में आउट हुए। इस सीरीज में उनका अभी तक खाता नहीं खुला है। कोहली ने पहले मैच में 8 और दूसरे मैच में चार गेंदें खेली।
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा है। टेस्ट में बतौर कप्तान दमदार शुरुआत करने वाले गिल वनडे में अपनी फॉर्म खोज रहे हैं। गिल ने पर्थ में खेले गए मैच में 18 गेंद में 10 और एडिलेड में 9 गेंद में 9 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भी भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। दूसरे मैच में रोहित ने 73, श्रेयस ने 61 और अक्षर 44 रन का योगदान दिया। इनके अन्य बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। नितीश और सुंदर का बल्ला नहीं चला है।
विश्व के शीर्ष स्पिनरों में से एक होने के बावजूद कुलदीप यादव को टीम कॉम्बिनेशन (8वें नंबर पर बल्लेबाजी की आवश्यकता) के कारण लगातार दूसरे मैच में बाहर बैठना पड़ा, जिससे भारत की गेंदबाजी कमजोर हुई। भारत ने बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे दो स्पिन-ऑलराउंडरों को तरजीह दी।
भारतीय तेज गेंदबाज सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेअसर रहे। मोहम्मद सिराज को इन दो मैचों के दौरान सिर्फ एक विकेट मिला है। उन्होंने दूसरे वनडे में मिचेल स्टार्क को आउट किया। सिराज ने दूसरे वनडे में 10 ओवर में 49 रन देकर एक विकेट लिया। पहले वनडे में सिराज ने 4 ओवर में 21 रन दिए।