वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, सचिन के बाद अब कोहली का नाम

विराट कोहली

विराट कोहली वनडे ने सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। उन्होंने सबसे कम पारियों में 10,000, 11,000, 12,000, और 13,000 रन बनाए हैं। कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतक (51) लगाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने 305 मैचों में 14255 रन बनाए हैं।