वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, सचिन के बाद अब कोहली का नाम

'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल स्तर पर खूब रन बटोरे हैं। सचिन वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। भारत के दिग्गज ने 463 मैचों में 18426 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे में 49 शतक ठोके हैं। वह इस फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं।
विराट कोहली वनडे ने सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। उन्होंने सबसे कम पारियों में 10,000, 11,000, 12,000, और 13,000 रन बनाए हैं। कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतक (51) लगाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने 305 मैचों में 14255 रन बनाए हैं।
श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज संगकारा ने वनडे क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा किया। कुमार संगकारा ने 404 मैचों में 14234 रन बनाए। उन्होंने वनडे में 25 शतक भी लगाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी वनडे क्रिकेट में खूब रन बटोरे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक पोंटिंग ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को कई बड़ी जीत दिलाई। उन्होंने बतौर कप्तान तीन विश्व कप (1999, 2003, 2007) जीते। पोंटिंग ने 375 मैचों में 13704 रन बनाए हैं। उन्होंने 30 शतक लगाए हैं।
श्रीलंका के महान क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने 90 के दशक में अपने प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी। वह 10,000 से ज्यादा रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले महान ऑलराउंडरों में से एक हैं। जयसूर्या ने 445 मैचों में 13430 रन बनाए। उन्होंने 28 शतक लगाए।