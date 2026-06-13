अफगानिस्तान के जबड़े से जीत छीन लेने वाले भारत के 5 हीरो कौन-कौन रहे? रोहित शर्मा फेल, लेकिन शुभमन गिल ने संभाला

भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दे दी है और सीरीज में 1-0 से आगे निकल गई है।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बारिश से प्रभावित यह मैच 25-25 ओवर का खेला गया।
अफगानिस्तान ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमनुल्लाह गुरबाज के 48 गेंदों में तूफानी शतक के बाद निर्धारित 25 ओवर में 24.5 ओवर में 194 रनों का स्कोर खड़ी कर सकी। 195 रनों के लक्ष्य को भारत ने 22.5 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।
भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया के जीत के पांच हीरो कौन-कौन से रहे, आइए आपको बताते हैं।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मैच में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने सिर्फ 66 गेंदों में 84 रनों की दमदार पारी खेलकर एक समय तक फंसता हुआ दिख रहे मैच को एकतरफा कर दिया। शुभमन गिल प्रदर्शन- 66 गेंदों में 84 रन, 11 चौके, 2 छक्के, 127.27 का स्ट्राइक रेट।
भारत की इस जीत के दूसरे सबसे बड़े हीरो लोकेश राहुल रहे, जिन्होंने अंत में आकर तूफान मचा दिया और मैच को तीन ओवर पहले ही खत्म कर दिया। उन्होंने 19 गेदों में 39 रनों की पारी खेली। केएल राहुल प्रदर्शन- 19 गेंदों में 39 रन, 4 चौके, 3 छक्के, 205.26 की स्ट्राइक रेट।
ईशान किशन ने भी भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 34 रनों की पारी सिर्फ 22 गेंदों में खेली और भारत को लक्ष्य तक पहुंचने में अहम योगदान दिया। ईशान किशन प्रदर्शन- 22 गेंदों मे 34 रन, 3 चौके, 1 छक्का, 154 की स्ट्राइक रेट।
आज के मैच में अपना डेब्यू कर रहे गुरनूर बरार और हर्ष दुबे ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत में अहम योगदान दिया। दोनों ने तीन-तीन विकेट लेकर अफगानिस्तान की टीम की कमर तोड़ दी। दुबे प्रदर्शन- 5 ओवर 47 रन, 3 विकेट, बराड़ प्रदर्शन- 4.5 ओवर 27 रन 3 विकेट।
अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी इस मैच की जीत में अहम भूमिका निभाई। दोनों ने दो- दो विकेट लिए। अर्शदीप सिंह प्रदर्शन- 5 ओवर 27 रन दो विकेट, नीतीश रेड्डी प्रदर्शन- 4 ओवर, 31 रन, 1 विकेट।