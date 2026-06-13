अफगानिस्तान के जबड़े से जीत छीन लेने वाले भारत के 5 हीरो कौन-कौन रहे? रोहित शर्मा फेल, लेकिन शुभमन गिल ने संभाला

केएल राहुल

भारत की इस जीत के दूसरे सबसे बड़े हीरो लोकेश राहुल रहे, जिन्होंने अंत में आकर तूफान मचा दिया और मैच को तीन ओवर पहले ही खत्म कर दिया। उन्होंने 19 गेदों में 39 रनों की पारी खेली। केएल राहुल प्रदर्शन- 19 गेंदों में 39 रन, 4 चौके, 3 छक्के, 205.26 की स्ट्राइक रेट।