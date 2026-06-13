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बर्मिंघम में ICC टी-20 महिला विश्व कप 2026 का धूमधाम से हुआ शुभारंभ, देखिए ओपनिंग सेरेमनी की रंगीन तस्वीरें

महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज आज पूरे जोश और खरोश के साथ इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच से शुरू हुआ। इससे पहले रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। देखिए ओपनिंग सेरेमनी की तस्वीरें।

Vimlesh Kumar BhurtiyaJun 13, 2026 12:40 am IST
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महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज

महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज आज पूरे जोश और खरोश के साथ इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच से शुरू हुआ।

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ओपनिंग सेरेमनी बर्मिंघम में हुई

यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में खेला जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में हुई।

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कलाकारों का प्रदर्शन

इस रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ 'विकेड द म्यूज़िकल' के कलाकार के परफॉर्मेंस से शुरू हुआ।

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खूबसूरत समां

इस रंगारंग समारोह से आई तस्वीरों ने सबके मन को मोहित कर लिया। ग्राउंड की ग्रीनरी और फूटते पटाखे, रोशनी से सजा पूरा समां माहौल को खुशनुमां बनाए हुए देखा गया।

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विक्ड नाटक का प्रदर्शन

इस समारोह में वेस्ट एंड के नाटक 'विक्ड' की पूरी कास्ट लाइव परफॉर्मेंस दिया।

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इन अभिनेत्रियों ने किया नेतृत्व

इस परफॉर्मेंस का नेतृत्व थिएटर अभिनेत्रियां एम्मा किंग्स्टन और ज़ीज़ी स्ट्रैलन ने किया।

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ऐतिहासिक टूर्नामेंट

बता दें कि आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह टूर्नामेंट अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है।

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रोमांचक होगा यह टूर्नामेंट

रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ यह टूर्नामेंट अपने पूरे रोमांच तक पहुंचेगा और सभी टीमें उम्मीद करेंगी कि वे टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम करें।

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