बर्मिंघम में ICC टी-20 महिला विश्व कप 2026 का धूमधाम से हुआ शुभारंभ, देखिए ओपनिंग सेरेमनी की रंगीन तस्वीरें

महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज आज पूरे जोश और खरोश के साथ इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच से शुरू हुआ।
यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में खेला जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में हुई।
इस रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ 'विकेड द म्यूज़िकल' के कलाकार के परफॉर्मेंस से शुरू हुआ।
इस रंगारंग समारोह से आई तस्वीरों ने सबके मन को मोहित कर लिया। ग्राउंड की ग्रीनरी और फूटते पटाखे, रोशनी से सजा पूरा समां माहौल को खुशनुमां बनाए हुए देखा गया।
इस समारोह में वेस्ट एंड के नाटक 'विक्ड' की पूरी कास्ट लाइव परफॉर्मेंस दिया।
इस परफॉर्मेंस का नेतृत्व थिएटर अभिनेत्रियां एम्मा किंग्स्टन और ज़ीज़ी स्ट्रैलन ने किया।
बता दें कि आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह टूर्नामेंट अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है।
रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ यह टूर्नामेंट अपने पूरे रोमांच तक पहुंचेगा और सभी टीमें उम्मीद करेंगी कि वे टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम करें।