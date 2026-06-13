बर्मिंघम में ICC टी-20 महिला विश्व कप 2026 का धूमधाम से हुआ शुभारंभ, देखिए ओपनिंग सेरेमनी की रंगीन तस्वीरें

खूबसूरत समां

इस रंगारंग समारोह से आई तस्वीरों ने सबके मन को मोहित कर लिया। ग्राउंड की ग्रीनरी और फूटते पटाखे, रोशनी से सजा पूरा समां माहौल को खुशनुमां बनाए हुए देखा गया।