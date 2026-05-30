वैभव सूर्यवंशी के 96 रनों के बावजूद कैसे हार गई RR? इन 5 खिलाड़ियों ने डुबा दी राजस्थान रॉयल्स की लुटिया

बल्लेबाजों ने बिगाड़ा गेम

आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स की हार के सबसे बड़े दोषी बल्लेबाज रहे। बैटिंग की के लिए मुल्लापुर की पिच एकदम पाटा थी और राजस्थान मुकाबले को तभी जीतती जब वह पहली पारी में स्कोर को 250 बनाकर गुजरात की रीच से बाहर कर देती। ये चार बल्लेबाज और 1 गेंदबाज दोषी रहे।