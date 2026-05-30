वैभव सूर्यवंशी के 96 रनों के बावजूद कैसे हार गई RR? इन 5 खिलाड़ियों ने डुबा दी राजस्थान रॉयल्स की लुटिया

शुक्रवार को क्वालीफायर 2 में वैभव सूर्यवंशी के 47 गेंदों में 96 रनों की दमदार पारी के बावजूद राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 दोषी कौन-कौन से खिलाड़ी रहे आइए आपको बताते हैं।
आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स की हार के सबसे बड़े दोषी बल्लेबाज रहे। बैटिंग की के लिए मुल्लापुर की पिच एकदम पाटा थी और राजस्थान मुकाबले को तभी जीतती जब वह पहली पारी में स्कोर को 250 बनाकर गुजरात की रीच से बाहर कर देती। ये चार बल्लेबाज और 1 गेंदबाज दोषी रहे।
कल के मैच में एक बार फिर जायसवाल फ्लॉप हुए और 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान रॉयल्स की हार की बड़ी वजह जायसवाल रहे। यशस्वी जायसवाल प्रदर्शन- 2 गेंदें 1 रन।
ध्रुव जुरैल ने कल खेले गए मुकाबले में 6 गेंदों में 7 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान कुछ नहीं किया और राजस्थान रॉयल्स की हार का बड़ा कारण बने। ध्रुव जुरैल प्रदर्शन- 6 गेंदें 7 रन।
कप्तान रियान पराग भी टीम को 250 के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। वे 6 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए। रियान पराग प्रदर्शन- 6 गेंदें 11 रन।
दसुन शनाका का बल्ला भी कल के मैच में नहीं चला। उन्होंने 9 गेंदों में 3 रन बनाए और कम स्कोर के पीछे और मैच हराने के पीछे इस खिलाड़ी का भी कुछठ हद तक रोल रहा। दसुन शनाका प्रदर्शन: 9 गेंदें 3 रन।
बृजेश शर्मा ने आज के मैच में सबसे महंगी इकोनॉमी से राजस्थान रॉयल्स की ओर से गेंदबाजी की और केवल 22 गेंदों में ही 44 रन खर्च कर दिया। बृजेश शर्मा प्रदर्शन- 3.4 ओवर 44 रन, 1 विकेट।