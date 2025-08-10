Highest wicket taker in 2025 Matt Henry on Top 4 Indians Ahead of Jasprit Bumrah Ft Mohammed Siraj 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज; जसप्रीत बुमराह से आगे 4 भारतीय
2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज; जसप्रीत बुमराह से आगे 4 भारतीय

न्यूजीलैंड के मैट हेनरी साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में उन्होंने 16 शिकार किए। वहीं कोई भारतीय गेंदबाज इस लिस्ट में 15वें पायदान पर है।

Lokesh KheraSun, 10 Aug 2025 09:24 AM
मैट हेनरी बने नंबर-1

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज में उन्होंने कुल 16 शिकार किए। इन 16 विकेट के साथ उनके खाते में इस साल 51 विकेट हो गए हैं।

जसप्रीत बुमराह काफी पीछे

जसप्रीत बुमराह ने साल 2025 में कुल 4 ही मैच खेले हैं, ये सभी मुकाबले उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर खेले थे। इन 4 मैचों में उन्होंने दो पंजे खोलते हुए कुल 14 विकेट लिए। साल 2025 सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह से आगे चार खिलाड़ी हैं।

रवींद्र जडेजा भी जसप्रीत बुमराह से आगे

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों की लिस्ट में हरफनमौला रवींद्र जडेजा भी जसप्रीत बुमराह से आगे हैं। जडेजा ने इस साल 13 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं, इसमें से इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 5 टेस्ट भी खेले जहां उन्हें ज्यादा सफलताएं नहीं मिली।

प्रसिद्ध कृष्णा के नाम 20 विकेट

प्रसिद्ध कृष्णा ने साल 2025 में कुल चार मैच खेले हैं जिसमें उन्हें 20 सफलताएं मिली है। इनमें से तीन मैच तो उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर खेले जिसमें उन्होंने 14 शिकार किए। वह लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।

वरुण चक्रवर्ती भी लिस्ट में

वरुण चक्रवर्ती ने इस साल 9 मैचों में 24 शिकार किए हैं। वह भारत के लिए 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।

मोहम्मद सिराज 15वें नंबर पर

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में मोहम्मद सिराज काफी दूर 15वें पायदान पर हैं। सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 23 विकेट चटकाए। इसी के साथ उनके खाते में इस साल 6 मैचों में 27 विकेट हो गए हैं। सिराज भारत के लिए इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

