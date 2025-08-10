2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज; जसप्रीत बुमराह से आगे 4 भारतीय

मोहम्मद सिराज 15वें नंबर पर

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में मोहम्मद सिराज काफी दूर 15वें पायदान पर हैं। सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 23 विकेट चटकाए। इसी के साथ उनके खाते में इस साल 6 मैचों में 27 विकेट हो गए हैं। सिराज भारत के लिए इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।