WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी; बाबर आजम को पछाड़ शुभमन गिल इस मामले में बन सकते हैं नंबर-1

जो रूट के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

जो रूट के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा 6080 रन बनाने का रिकॉर्ड है। उनके अलावा अभी तक कोई बल्लेबाज 5000 रन तक का आंकड़ा नहीं छू पाया है। लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार टेस्ट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 4278 रनों के साथ मौजूद हैं।