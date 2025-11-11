Hindustan Hindi News
WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी; बाबर आजम को पछाड़ शुभमन गिल इस मामले में बन सकते हैं नंबर-1

WTC के इतिहास में शुभमन गिल भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। हालांकि ऑलओवर लिस्ट में वह 10वें पायदान पर हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी नजरें बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी।

Lokesh KheraTue, 11 Nov 2025 07:10 AM
1/5

शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम

2/5

बाबर आजम

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के नाम WTC के इतिहास में 3129 रन दर्ज है और वह लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। वह बतौर एशियाई बल्लेबाज WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

3/5

शुभमन गिल टॉप-10 में

भारतीय कप्तान शुभमन गिल WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-10 लिस्ट में हैं। उनके नाम 39 मैचों में 2839 रन दर्ज है।

4/5

शुभमन गिल बन सकते हैं नंबर-1 एशियाई बल्लेबाज

शुभमन गिल और बाबर आजम के बीच 290 रनों का अंतर है। गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 पारियां मिलेगी, ऐसे में उनकी नजरें बाबर आजम को पछाड़ WTC में नंबर-1 एशियाई बल्लेबाज बनने पर होगी।

5/5

जो रूट के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

जो रूट के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा 6080 रन बनाने का रिकॉर्ड है। उनके अलावा अभी तक कोई बल्लेबाज 5000 रन तक का आंकड़ा नहीं छू पाया है। लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार टेस्ट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 4278 रनों के साथ मौजूद हैं।

