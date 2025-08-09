2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, शुभमन गिल नंबर-1 बनने की कगार पर

बहरीन के फियाज अहमद इस लिस्ट में शामिल एकमात्र एसोसिएट टीम के खिलाड़ी है। इस बल्लेबाज ने साल 2025 में खूब तबाही मचाई है। वह अभी तक 26 पारियां में 943 रन बना चुके हैं।
साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में इंग्लैंड के विस्टफोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक सबसे फिसड्डी हैं। वह 27 पारियों में 933 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने इस साल दो शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं।
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो साल 2025 में अभी तक 1000 से अधिक रन बना चुके हैं। भारत के खिलाफ 550 से अधिक रन बनाने के साथ इस बल्लेबाज के नाम इस साल 1175 रन हो गए हैं।
इंग्लैंड दौरे पर अपने बल्ले से तबाही मचाने वाले भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। साल 2025 में उन्होंने वनडे टेस्ट और टी20 मिलाकर 20 पारियों में 64.94 की औसत के साथ 1234 रन बनाए हैं, वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। इस साल वह अभी तक सबसे अधिक 6 शतक जमा चुके हैं।
इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर बेन डकेट के नाम साल 2025 में सबसे ज्यादा 1290 रन बनाने का रिकॉर्ड है। यह रन उन्होंने 27 पारियों में 47.77 की औसत के साथ बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 8 अर्धशतक जड़े।