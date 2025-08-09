2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, शुभमन गिल नंबर-1 बनने की कगार पर

शुभमन गिल एकमात्र भारतीय

इंग्लैंड दौरे पर अपने बल्ले से तबाही मचाने वाले भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। साल 2025 में उन्होंने वनडे टेस्ट और टी20 मिलाकर 20 पारियों में 64.94 की औसत के साथ 1234 रन बनाए हैं, वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। इस साल वह अभी तक सबसे अधिक 6 शतक जमा चुके हैं।