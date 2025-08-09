Highest run scorer in 2025 Shubman Gill on the verge of becoming No 1 Ben Duckett Joe Root Harry Brook 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, शुभमन गिल नंबर-1 बनने की कगार पर
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, शुभमन गिल नंबर-1 बनने की कगार पर

साल 2025 में टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर कुल तीन बल्लेबाज अभी तक 1000 रन का आंकड़ा पार कर पाए हैं। जिसमें शुभमन गिल का नाम भी शामिल हैं। गिल नंबर-1 बनने से ज्यादा रन दूर नहीं हैं।

Lokesh KheraSat, 9 Aug 2025 09:47 AM
1/5

फियाज अहमद

बहरीन के फियाज अहमद इस लिस्ट में शामिल एकमात्र एसोसिएट टीम के खिलाड़ी है। इस बल्लेबाज ने साल 2025 में खूब तबाही मचाई है। वह अभी तक 26 पारियां में 943 रन बना चुके हैं।

2/5

हैरी ब्रूक सबसे फिसड्डी

साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में इंग्लैंड के विस्टफोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक सबसे फिसड्डी हैं। वह 27 पारियों में 933 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने इस साल दो शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं।

3/5

जो रूट तीसरे नंबर पर

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो साल 2025 में अभी तक 1000 से अधिक रन बना चुके हैं। भारत के खिलाफ 550 से अधिक रन बनाने के साथ इस बल्लेबाज के नाम इस साल 1175 रन हो गए हैं।

4/5

शुभमन गिल एकमात्र भारतीय

इंग्लैंड दौरे पर अपने बल्ले से तबाही मचाने वाले भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। साल 2025 में उन्होंने वनडे टेस्ट और टी20 मिलाकर 20 पारियों में 64.94 की औसत के साथ 1234 रन बनाए हैं, वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। इस साल वह अभी तक सबसे अधिक 6 शतक जमा चुके हैं।

5/5

बेन डकेट नंबर-1

इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर बेन डकेट के नाम साल 2025 में सबसे ज्यादा 1290 रन बनाने का रिकॉर्ड है। यह रन उन्होंने 27 पारियों में 47.77 की औसत के साथ बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 8 अर्धशतक जड़े।

