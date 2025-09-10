एशिया कप टी20 के इतिहास में बचे हुए गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत, भारत का रहा है दबदबा

भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 में खेला गया दूसरा मुकाबला लो स्कोरिंग रहा। यूएई की टीम 13.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 57 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 27 गेंद में ही मुकाबला जीत लिया। भारत ने 93 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया, जोकि एशिया कप टी20 के इतिहास में शेष गेंद के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है।
भारत ने इससे पहले मीरपुर में 2016 में शेष गेंद के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उस मैच में यूएई की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 81 रन बनाए थे, जिसे भारत ने 10.1 ओवर में एक विकेट पर 82 रन बनाकर अपने नाम किया था। भारत ने 59 गेंद शेष रहते मैच में जीत दर्ज की थी।
अफगानिस्तान की टीम ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ दुबई में खेले गए मुकाबले में 59 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया था। 106 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने 10.1 ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य अपने नाम कर लिया था।
भारतीय टीम ने 2016 में मीरपुर में पाकिस्तान के खिलाफ 27 गेंद शेष रहते जीत हासिल की थी। पाकिस्तान की टीम 17.3 ओवर में 83 रन पर सिमट गई थी, इसके जवाब में भारत ने 15.3 ओवर में 5 विकेट पर 85 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।
श्रीलंका की टीम ने 2022 में दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ 18 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की थी। जोकि एशिया कप टी20 में शेष गेंद के लिहाज से पांचवीं सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान ने 19.1 ओवर में 121 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।