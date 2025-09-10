एशिया कप टी20 के इतिहास में बचे हुए गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत, भारत का रहा है दबदबा

भारत बनाम यूएई

भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 में खेला गया दूसरा मुकाबला लो स्कोरिंग रहा। यूएई की टीम 13.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 57 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 27 गेंद में ही मुकाबला जीत लिया। भारत ने 93 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया, जोकि एशिया कप टी20 के इतिहास में शेष गेंद के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है।