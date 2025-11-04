हरमन के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, बैकड्रॉप में गेट ऑफ इंडिया...आ गई 2011 वाले धोनी की याद

हरमन ने दिलाई धोनी की याद

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथ में जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, उनके पीछे गेटवे ऑफ इंडिया देखा तो हर किसी को एमएस धोनी की याद आ गई। धोनी ने भी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल जीतने के बाद लगभगी उसी जगह पर खड़े होकर फोटोशूट कराया था।