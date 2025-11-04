Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेलहरमन के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, बैकड्रॉप में गेट ऑफ इंडिया...आ गई 2011 वाले धोनी की याद

हरमन के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, बैकड्रॉप में गेट ऑफ इंडिया...आ गई 2011 वाले धोनी की याद

हरमनप्रीत कौर का भी उसी जगह वर्ल्ड कप जीतने के बाद फोटोशूट हुआ है, जहां खड़े होकर 2011 का विश्व कप जीतने के बाद एमएस धोनी ने अपनी तस्वीरें क्लिक कराई थीं। आप भी इन दिलचस्प तस्वीरों को देख सकते हैं। 

Vikash GaurTue, 4 Nov 2025 09:50 AM
हरमन ने दिलाई धोनी की याद

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथ में जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, उनके पीछे गेटवे ऑफ इंडिया देखा तो हर किसी को एमएस धोनी की याद आ गई। धोनी ने भी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल जीतने के बाद लगभगी उसी जगह पर खड़े होकर फोटोशूट कराया था।

हरमन एंड कंपनी ने रचा इतिहास

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल रविवार को जीता था। खिताबी मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। भारतीय महिला टीम का ये पहला वर्ल्ड कप था।

धोनी का भी था यही पोज

एमएस धोनी का भी हरमनप्रीत कौर की तरह ही फोटोशूट हुआ था। आईसीसी और मेजबान क्रिकेट बोर्ड की ओर से टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के लिए ये फोटोशूट रखा जाता है। खास बात ये है कि धोनी और हरमनप्रीत कौर की जर्सी का नंबर भी 7 ही है।

धोनी के दोनों हाथ में थी ट्रॉफी

भारतीय कप्तान एमएस धोनी के दोनों हाथ में ट्रॉफी थी। एमएस धोनी के एक हाथ में था वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और दूसरे हाथ में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड था, जो उन्हें फाइनल में मिला था। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने कमाल की पारी खेली थी।

हरमन का वर्ल्ड कप के साथ फोटोशूट

हरमनप्रीत कौर की कई तस्वीर आईसीसी और बीसीसीआई ने जारी की हैं, जिनमें वह वर्ल्ड कप को निहारती नजर आ रही हैं। वह जानती हैं कि इस ट्रॉफी का मोल उनके लिए और पूरे भारत वर्ष की महिला खिलाड़ियों के लिए क्या है।

