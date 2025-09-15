विराट कोहली से आगे निकले हार्दिक पांड्या, देखें T20I में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले 5 भारतीय फील्डर

हार्दिक पांड्या

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान दो कैच लेकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। हार्दिक ने दुबई के मैदान पर साहिबजादा फरहान (40) और मोहम्मद हारिस (3) का कैच लिया। उनके खाते में अब T20I में 116 मैचों में 56 कैच हो गए हैं। बता दें कि भारत ने हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी।