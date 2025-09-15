Hardik Pandya Surpasses Virat Kohli See the Top 5 Indian fielders who have taken the most catches in T20I विराट कोहली से आगे निकले हार्दिक पांड्या, देखें T20I में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले 5 भारतीय फील्डर
विराट कोहली से आगे निकले हार्दिक पांड्या, देखें T20I में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले 5 भारतीय फील्डर

हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कोहली को पछाड़ा।

Md.Akram Mon, 15 Sep 2025 03:13 PM
1/5

रोहित शर्मा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने 159 मैचों में कुल 65 कैच पकड़े। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वह भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे।

2/5

हार्दिक पांड्या

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान दो कैच लेकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। हार्दिक ने दुबई के मैदान पर साहिबजादा फरहान (40) और मोहम्मद हारिस (3) का कैच लिया। उनके खाते में अब T20I में 116 मैचों में 56 कैच हो गए हैं। बता दें कि भारत ने हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी।

3/5

विराट कोहली

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। उन्होंने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में बतौर फील्डर 54 कैच लपके। उन्होंने 125 मुकाबले खेले। रोहित की तरह कोहली ने भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है।

4/5

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 85 मैच खेलने के बाद 51 कैच पकड़े हैं। सूर्या को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कोई कैच नहीं मिला

5/5

सुरेश रैना

T20I में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की फेहसिस्त में सुरेश रैना पांचवें पायदान पर हैं। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रैना ने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 78 मैच खेले और 42 कैच लपके।

