हार्दिक पांड्या ने लगाई सिक्स की सेंचुरी, केएल राहुल का रिकॉर्ड टूटा; देखिए टॉप 5 लिस्ट में कौन-कौन?

हार्दिक ने लगाई सिक्स की सेंचुरी

भारत के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में तूफानी फिफ्टी ठोकी। उन्होंने 28 गेंदों में 6 चौकों और चार सिक्स की मदद से नाबाद 59 रनों की पारी खेली। हार्दिक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्स की सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। उन्होंने 121 मैचों में यह आंकड़ा छुआ। वह T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं।