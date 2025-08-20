हार्दिक पांड्या का एशिया कप में होगा 'प्रमोशन'! देखें T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय

हार्दिक पांड्या

धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फेहरिस्त में फिलहाल पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक 114 टी20 मैचों में 95 सिक्स जमाए हैं। हार्दिक का एशिया कप में 'प्रमोशन' हो सकता है। वह आगामी टूर्नामेंट में अगर पांच छक्के लगाने में कामयाब रहे तो राहुल को पछाड़कर लिस्ट में चौथे पायदान पर आ जाएंगे।