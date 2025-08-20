Hardik Pandya Can Surpass KL Rahul in Asia Cup 2025 see the top 5 Indians who hit the Most Sixes in T20I हार्दिक पांड्या का एशिया कप में होगा 'प्रमोशन'! देखें T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय
हार्दिक पांड्या का एशिया कप में होगा 'प्रमोशन'! देखें T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय

हार्दिक पांड्या का एशिया कप में होगा 'प्रमोशन'! देखें T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय

टी20 एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी। हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में केएल राहुल को पछाड़ सकते हैं। वह ‘सिक्स की सेंचुरी’ के करीब हैं।

Md.Akram Wed, 20 Aug 2025 10:19 PM
1/5

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। 'हिटमैन' ने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 159 मैच खेले और कुल 205 छक्के लगाए। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

2/5

सूर्यकुमार यादव

टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक सिक्स जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर हैं। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्या ने अब तक 83 मैचों में 146 सिक्स जमाए। वह 9 सितंबर से शुरू हो रहे टी20 एशिया कप 2025 में भारत की कमान संभालेंगे।

3/5

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 125 मैचों में 124 छक्के उड़ाए। कोहली भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

4/5

केएल राहु

सूची में चौथे पायदान पर केएल राहुल हैं। उन्होंने 72 टी20 मैचों में 99 सिक्स ठोके हैं। राहुल आगामी एशिया कप में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच नवंबर 2022 में खेला था।

5/5

हार्दिक पांड्या

धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फेहरिस्त में फिलहाल पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक 114 टी20 मैचों में 95 सिक्स जमाए हैं। हार्दिक का एशिया कप में 'प्रमोशन' हो सकता है। वह आगामी टूर्नामेंट में अगर पांच छक्के लगाने में कामयाब रहे तो राहुल को पछाड़कर लिस्ट में चौथे पायदान पर आ जाएंगे।

Hardik Pandya KL Rahul Asia Cup 2025