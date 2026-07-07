क्रिकेट का सबसे बड़ा धुरंधर, नाम है एमएस धोनी; बर्थडे पर जानिए कौन से उनके 5 अटूट रिकॉर्ड

पलक झपकते ही स्टंपिंग

जिन बल्लेबाजों को क्रीज से आगे निकलकर खेलने का शौक रहता था, वह बल्लेबाज भी धोनी के विकेट के पीछे रहते हुए क्रीज के अंदर ही खड़े रहते थे। एमएस धोनी ने मात्र 0.08 सेकंड में स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इतनी तेज स्टंपिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी ने नहीं की। विकेट के पीछे धोने के हाथ चीते की रफ्तार से भी तेज चलते थे। धोनी का यह रिकॉर्ड इसलिए खास है, क्योंकि इंसान को पलक झपकने में ही लगभग 0.10 से 0.15 सेकंड का समय लग जाता है, लेकिन उससे भी कम समय में धोनी ने स्टंपिंग की हुई है।