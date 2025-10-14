गौतम गंभीर के कैबिनेट में कौन-कौन सी ट्रॉफी हैं, जानिए जन्मदिन के मौके पर कुछ खास

गंभीर के पास 6 बड़े खिताब

गौतम गंभीर के पास कुल 6 बड़े खिताब हैं। खिलाड़ी, कप्तान, मेंटॉर और कोच के तौर पर वह किसी न किसी ट्रॉफी को उठाने में सफल रहे हैं। हालांकि, कप्तान के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका करियर बहुत छोटा था। बावजूद इसके 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में जन्मे इस दिग्गज के बारे में जान लीजिए कि उन्होंने कब कौन सी ट्रॉफी जीती है।