Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलगौतम गंभीर के कैबिनेट में कौन-कौन सी ट्रॉफी हैं, जानिए जन्मदिन के मौके पर कुछ खास

गौतम गंभीर के कैबिनेट में कौन-कौन सी ट्रॉफी हैं, जानिए जन्मदिन के मौके पर कुछ खास

गौतम गंभीर आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर जान लीजिए कि उनके कैबिनेट में बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान, बतौर मेंटॉर और बतौर कोच कौन-कौन सी ट्रॉफी हैं और कब-कब उन्होंने खिताब जीता है। 

Vikash GaurTue, 14 Oct 2025 10:02 AM
1/7

गंभीर के पास 6 बड़े खिताब

गौतम गंभीर के पास कुल 6 बड़े खिताब हैं। खिलाड़ी, कप्तान, मेंटॉर और कोच के तौर पर वह किसी न किसी ट्रॉफी को उठाने में सफल रहे हैं। हालांकि, कप्तान के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका करियर बहुत छोटा था। बावजूद इसके 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में जन्मे इस दिग्गज के बारे में जान लीजिए कि उन्होंने कब कौन सी ट्रॉफी जीती है।

2/7

T20 वर्ल्ड कप 2007 चैंपियन गंभीर

सबसे पहला खिताब गौतम गंभीर की झोली में 2007 में आया था, जब टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत बना था। फाइनल में उनके बल्ले से मैच जिताऊ पारी भी निकली थी। उस समय वह प्लेयर थे।

3/7

2011 वर्ल्ड कप चैंपियन

गौतम गंभीर 2011 वर्ल्ड कप चैंपियन भी रहे हैं। बतौर खिलाड़ी उन्होंने इस खिताब को जीता था। यहां भी फाइनल में उनकी 97 रनों की पारी अहम थी, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच वे नहीं थे।

4/7

2012 आईपीएल चैंपियन

गौतम गंभीर ने साल 2012 में बतौर कप्तान पहली बड़ी ट्रॉफी आईपीएल की जीती थी। वे 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन बनाने में सफल हुए थे।

5/7

2 साल बाद फिर से आईपीएल चैंपियन

गौतम गंभीर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो साल बाद 2014 में फिर से आईपीएल की ट्रॉफी जीती। बतौर कप्तान गौतम गंभीर की ये दूसरी ट्रॉफी थी।

6/7

बतौर मेंटॉर भी ट्रॉफी

गौतम गंभीर ने केकेआर को मेंटॉर के तौर पर भी आईपीएल चैंपियन बनाया है। 2024 में केकेआर के मेंटॉर रहते हुए उन्होंने टीम को आईपीएल का खिताब दिलाया था। उस समय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर थे।

7/7

बतौर कोच भी ट्रॉफी

गौतम गंभीर ने हेड कोच के तौर पर भी ट्रॉफी जीती है। जब वे 2025 में टीम इंडिया के हेड कोच थे तो उस समय टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल हुई थी।

Gautam Gambhir