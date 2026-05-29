GT VS RR क्वालीफायर-2: मुल्लानपुर में राजस्थान रॉयल्स का सपोर्ट करते दिखे RCB के फैंस, तस्वीरें

आरसीबी से भिड़ेंगे आज के विजेता

बता दें कि आज का क्वालीफायर-2 मैच जो भी टीम जीतेगी वह सीधा आईपीएल 2026 के फाइनल में 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। आरसीबी ने पहले ही क्वालीफायर वन में 26 मई को जीटी को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली थी।