ग्लेन मैक्सवेल ने सूर्यकुमार यादव को पछाड़ा…देखें T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I क्रिकेट से पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, मगर इस फॉर्मेट में अभी भी सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। रोहित मेंस क्रिकेट में एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनके नाम T20I में 200 से ज्यादा छक्के हैं। हिटमैन ने 159 मैचों में 205 छक्के लगाए थे।