तीसरा ODI मैच क्यों हारा भारत? इन 5 खिलाड़ियों ने रोहित-विराट की मेहनत पर फेरा पानी, अय्यर सबसे बड़े दोषी

अय्यर, राहुल, ईशान

भारत की हार के पांचवें दोषी के रूप में तीन बल्लेबाज शामिल किए जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर ने तीन गेंदों में 0 रन बनाए। ईशान किशन 12 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने और केएल राहुल ने 8 गेंदों में 12 रन बनाए। अगर इनमें से कोई एक भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करता तो भारत मुकाबला जीत सकता था। श्रेयस अय्यर- 3 गेंदों में 0 रन, ईशान किशन- 12 गेंदों में 14 रन, केएल राहुल- 8 गेंदों में 12 रन।