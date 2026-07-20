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तीसरा ODI मैच क्यों हारा भारत? इन 5 खिलाड़ियों ने रोहित-विराट की मेहनत पर फेरा पानी, अय्यर सबसे बड़े दोषी

लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 27 रनों से हरा दिया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 388 रनों की लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 360 पर सिमट गई। भारत की इस हार के पांच दोषी कौन-कौन रहे जानिए।

Vimlesh Kumar BhurtiyaJul 20, 2026 02:47 am IST
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इंग्लैंड ने भारत को हराया

लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 27 रनों से हरा दिया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 388 रनों की लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 360 पर सिमट गई।

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भारत की हार के 5 दोषी कौन- कौन?

भारत की इस हार के पांच दोषी कौन-कौन से खिलाड़ी रहे, आइए आपको बताते हैं।

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गुरनूर बराड़

युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ भारत की हार के सबसे प्रमुख दोषी रहे। उन्होंने 10 ओवर में 97 रन खर्च कर दिए और कोई विकेट नहीं हासिल किया। गुरनूर बराड़ प्रदर्शन: 10 ओवर 97 रन कोई विकेट नहीं।

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अर्शदीप सिंह

भारत की आज के मैच में हार के दूसरे दोषी अर्शदीप सिंह भी रहे। उन्होंने 10 ओवर में 72 रन खर्चे और कोई विकेट नहीं हासिल हुआ।अर्शदीप सिंह प्रदर्शन- 10 ओवर 72 रन कोई विकेट नहीं।

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प्रिंस यादव

भारत की इस हार के दोषी प्रिंस यादव भी रहे जिन्हें एक विकेट तो मिला लेकिन खासी मार भी पड़ी। प्रिंस ने 10 ओवर में 79 रन खर्च कर दिए। प्रिंस यादव प्रदर्शन:- 10 ओवर 79 रन 1 विकेट।

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अक्षर पटेल

अक्षर पटेल भी भारत की हार के दोषी रहे। उन्होंने 10 ओवर में 61 रन गेंदबाजी में दिए और कोई विकेट नहीं लिया। बल्लेबाजी में भी 2 गेंदों में 3 रन बना सके। अक्षर पटेल प्रदर्शन: 10 ओवर 61 रन कोई विकेट नहीं, बैटिंग- 2 गेंदों में 3 रन।

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अय्यर, राहुल, ईशान

भारत की हार के पांचवें दोषी के रूप में तीन बल्लेबाज शामिल किए जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर ने तीन गेंदों में 0 रन बनाए। ईशान किशन 12 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने और केएल राहुल ने 8 गेंदों में 12 रन बनाए। अगर इनमें से कोई एक भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करता तो भारत मुकाबला जीत सकता था। श्रेयस अय्यर- 3 गेंदों में 0 रन, ईशान किशन- 12 गेंदों में 14 रन, केएल राहुल- 8 गेंदों में 12 रन।

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