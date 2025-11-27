T20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय बैटर, गायकवाड़ ने तोड़ा गिल और विराट का रिकॉर्ड

गायकवाड़ ने किया धमाका

रुतुराज गायकवाड़ अब भारत के लिए सबसे कम पारियों में टी20 क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। रुतुराज गायकवाड़ ने 144 पारियों में 5000 टी20 रन पूरे किए हैं।