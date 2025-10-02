घर पर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज; जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह ने चटकाए तीन विकेट

जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट की पहली पारी में तीन विकेट चटकाए। उन्हें पहली सफलात जॉन कैंपबेल के रूप में मिली। इसके बाद उन्होंने दो यॉर्कर गेंदों पर जस्टिन ग्रीव्स और जोहान लेने को क्लीन बोल्ड किया। इन तीन विकेट के दम पर उन्होंने घर पर 50 विकेट पूरे किए।