Fastest To 50 Test Wickets At Home By Indian Pacers Jasprit Bumrah Javagal Srinath Kapil Dev घर पर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज; जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड
घर पर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज; जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट चटकाए। इसी के साथ उन्होंने घर पर 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह संयुक्त रूप से सबसे कम पारियों में ऐसा करने वाले गेंदबाज बने हैं। बुमराह ने इस दौरान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है।

Lokesh KheraThu, 2 Oct 2025 02:33 PM
1/5

जसप्रीत बुमराह ने चटकाए तीन विकेट

जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट की पहली पारी में तीन विकेट चटकाए। उन्हें पहली सफलात जॉन कैंपबेल के रूप में मिली। इसके बाद उन्होंने दो यॉर्कर गेंदों पर जस्टिन ग्रीव्स और जोहान लेने को क्लीन बोल्ड किया। इन तीन विकेट के दम पर उन्होंने घर पर 50 विकेट पूरे किए।

2/5

जसप्रीत बुमराह संयुक्त रूप से बने नंबर-1

जसप्रीत बुमराह ने यह 50 विकेट 24 पारियों में लिए हैं और वह संयुक्त रूप से घर पर सबसे कम पारियों में 50 विकेट लेने वाले नंबर-1 भारतीय बन गए हैं। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने इस दौरान जवागल श्रीनाथ की बराबरी की है। वहीं उन्होंने कपिल देव का भी रिकॉर्ड तोड़ा है।

3/5

कपिल देव ने 25 पारियों में किया ऐसा

भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव को घर पर 50 विकेट लेने के लिए 25 पारियां लगी थी। वह वह लिस्ट में थोड़ा और नीचे खिसक गए हैं।

4/5

मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा भी लिस्ट में

ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। इन दोनों भारतीयों ने 27-27 पारियों में भारत में 50 विकेट चटकाए थे। शमी अभी भी टेस्ट टीम में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं।

5/5

वेस्टइंडीज 162 पर ढेर

जसप्रीत बुमराह के अलावा पहली पारी में मोहम्मद सिराज चमके जिन्होंने 4 विकेट चटकाए। भारतीय तेज गेंदबाजों की इस शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने मेहमानों को 162 के स्कोर पर समेट दिया।

