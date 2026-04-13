इन बल्लेबाजों ने ठोकी है IPL 2026 की सबसे तेज फिफ्टी, टॉप 5 में 2 बार है वैभव सूर्यवंशी का नाम

प्रियांश ने दिखाया जलवा

पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जड़ा। इस तरह वह आईपीएल 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। वैसे दूसरे नंबर पर भी हैं, क्योंकि पहले नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं और दूसरे पर भी वहीं हैं। दोनों बार वैभव ने 15-15 गेंदों में अर्धशतक जड़े हैं।