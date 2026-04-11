प्रियांश आर्य के बल्ले से निकला बवंडर, देखें IPL इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले भारतीय

प्रियांश आर्य

पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य के बल्ले से शनिवार (11 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बवंडर निकला। उन्होंने 16 गेंदों में तूफानी फिफ्टी लगाई। उन्होंने 20 गेंदों में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 57 रनों की पारी खेली। पंजाब ने 220 रनों का टारगेट चेज करते हुए छह विकेट से जीत दर्ज की।