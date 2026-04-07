IPL 2026 में अब तक सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले 5 बल्लेबाज, 15 साल के लड़के के आगे धुरंधर भी फीके

IPL 2026 की अब तक की सबसे तेज फिफ्टी

IPL 2026 में अब तक 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दो दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी अर्धशतक जड़ चुके हैं। कुछ खिलाड़ी तो दो-दो अर्धशतक जड़ चुके हैं. लेकिन अब तक इस सीजन सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले पांच बल्लेबाज कौन से हैं? उनके बारे में जान लीजिए। पांच में से 3 खिलाड़ी तो टॉप 5 में भारत के हैं और नंबर वन खिलाड़ी की उम्र तो महज 15 साल है।