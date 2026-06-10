वनडे क्रिकेट में कौन है सबसे बड़ा 'डक किलर'? टॉप 5 लिस्ट में दो देशों के गेंदबाजों का दबदबा

वसीम अकरम

वसीम अकरम के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट करने का रिकॉर्ड दर्ज है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज अकरम ने 356 वनडे मैचों में 110 डक विकेट लिए।