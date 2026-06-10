वनडे क्रिकेट में कौन है सबसे बड़ा 'डक किलर'? टॉप 5 लिस्ट में दो देशों के गेंदबाजों का दबदबा

वसीम अकरम के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट करने का रिकॉर्ड दर्ज है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज अकरम ने 356 वनडे मैचों में 110 डक विकेट लिए।
श्रीलंका के पूर्व पेसर चमिंडा वास लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 76 बार बल्लेबाजों को डक पर पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने करियर में 322 वनडे मैच खेले।
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने 72 मर्तबा डक पर खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने 262 वनडे मुकाबले खेले।
पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ ने 71 मर्तबा बल्लेबाजों को शून्य पर पवेलियन भेजा। उन्होंने अपने करियर में 250 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ पेसर ब्रेट ली फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 70 बार बल्लेबाजों को डक का शिकार बनाया। ब्रेट ली ने 221 वनडे मुकाबले खेले।