ब्रेविस ने गायकवाड़ को पछाड़ा, देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी T20I पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज

डेवाल्ड ब्रेविस

डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 में तूफानी शतक लगाया। उन्होंने 56 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के युवा खिलाड़ी के बल्ले से 12 चौके और 8 छक्के निकले। ब्रेविस ने धांसू कारनामा अंजाम दिया है। वह टी20 इंटरेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़ को पछाड़कर अपने नाम किया। ब्रेविस के शतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने डार्विन के मैदान पर 218/7 का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से रौंदा।