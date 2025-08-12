Dewald Brevis Breaks Ruturaj Gaikwad Record See Top 5 Players With Most individual Runs Against Australia in T20Is ब्रेविस ने गायकवाड़ को पछाड़ा, देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी T20I पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज
ब्रेविस ने गायकवाड़ को पछाड़ा, देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी T20I पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज

साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में गदर काट दिया। उन्होंने आतिशी शतकीय पारी खेली। ब्रेविस ने भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

Md.Akram Tue, 12 Aug 2025 08:35 PM
1/5

डेवाल्ड ब्रेविस

डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 में तूफानी शतक लगाया। उन्होंने 56 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के युवा खिलाड़ी के बल्ले से 12 चौके और 8 छक्के निकले। ब्रेविस ने धांसू कारनामा अंजाम दिया है। वह टी20 इंटरेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़ को पछाड़कर अपने नाम किया। ब्रेविस के शतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने डार्विन के मैदान पर 218/7 का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से रौंदा।

2/5

ऋतुराज गायकवाड़

भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में नाबाद 123 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने गुवाहाटी के स्टेडियम में 57 गेंदों का सामना करने के बाद 13 चौके और 7 छक्के लगाए थे।

3/5

ब्रेंडन मैकुलम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी T20I पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ब्रेंडन मैकुलम तीसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज मैकुलम ने 2010 में 56 गेंदों में नाबाद 116 रन बनाए थे। उन्होंने क्राइस्टचर्च में 12 चौके और 8 सिक्स मारे थे।

4/5

मार्टिन गुप्टिल

न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 54 गेंदों में 105 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 चौके और 9 छक्के निकले। यह मैच ऑकलैंड के मैदान पर आयोजित हुआ था।

5/5

तिलकरत्ने दिलशान

फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर तिलकरत्ने दिलशान हैं। दिलशान ने साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के सामने 57 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने पल्लेकेले में आयोजित मुकाबले में 12 चौके और 5 सिक्स जमाए।

