वैभव सूर्यवंशी फाइनल में तांडव मचाने के बाद भी लिस्ट से बाहर, देखिए ट्राई नेशन सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बैटर

ट्राई नेशन ए सीरीज

भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच हाल ही में ट्रॉई नेशन ए सीरीज खेली गई, जिसे भारत ने अपने नाम कर लिया है। इस सीरीज में टॉप-5 रन स्कोरर कौन- कौन रहे हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।