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वैभव सूर्यवंशी फाइनल में तांडव मचाने के बाद भी लिस्ट से बाहर, देखिए ट्राई नेशन सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बैटर

ट्राई नेशन ए सीरीज में टॉप-5 स्कोरर में वैभव सूर्यवंशी के तांडव मचाने के बाद भी नाम नहीं है। ऐसे में सवाल है कि कौन से 5 बल्लेबाजों ने इस सीरीज में सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो देखते हैं।

Vimlesh Kumar BhurtiyaJun 22, 2026 07:32 pm IST
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ट्राई नेशन ए सीरीज

भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच हाल ही में ट्रॉई नेशन ए सीरीज खेली गई, जिसे भारत ने अपने नाम कर लिया है। इस सीरीज में टॉप-5 रन स्कोरर कौन- कौन रहे हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।

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टॉप-5 रन स्कोरर

ट्राई नेशन ए सीरीज में टॉप-5 स्कोरर में वैभव सूर्यवंशी के तांडव मचाने के बाद भी नाम नहीं है। ऐसे में सवाल है कि कौन से 5 बल्लेबाजों ने इस सीरीज में सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो देखते हैं।

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अविष्का फर्नांडो नंबर वन

ट्राई नेशन सीरीज में सर्वाधिक रन श्रीलंका ए के बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो ने बनाए हैं। उन्होंने इस सीरीज में कुल 288 रन बनाए।

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तिलक वर्मा दूसरे स्थान पर

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर भारत के कप्तान तिलक वर्मा हैं, जिन्होंने 5 मैचों की पांच पारियों में 275 रन बनाए हैं।

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ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर

सूची में तीसरे स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ हैं। उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली थी। इस सीरीज में पांच मैचों में ऋतु ने कुल 274 रन बनाए।

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सदीरा समरविक्रमा

लिस्ट में चौथे स्थान पर श्रीलंका के ही सदीरा समरविक्रमा हैं, जिन्होंने 265 रन पूरी सीरीज में बनाए हैं।

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निरोशन डिकवेला

सूची में पांचवें और आखिरी स्थान पर श्रीलंका के निरोशन डिकवेला हैं, जिन्होंने पूरी सीरीज में 224 रन बनाए हैं।

Vaibhav Suryavanshi
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