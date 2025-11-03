दीप्ति शर्मा ने खतरे में डाला झूलन का रिकॉर्ड, देखें वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 भारतीय

दीप्ति शर्मा

ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा लिस्ट में दूसरे नंबर हैं। उन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 23 मैचों में कुल 36 विकेट झटके हैं। 28 वर्षीय दीप्ति ने झूलन का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। उन्हें लिस्ट में नंबर-1 बनने के लिए सिर्फ आठ विकेट की जरूरत है। दीप्ति ने 2025 महिला वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 मुकाबलों में सर्वाधिक 22 शिकार किए। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में रहीं। उन्होंने टूर्नामेंट में 215 रन भी बनाए। दीप्ति ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के अलावा फाइफर (5/39) लिया। भारत ने 52 रनों से खिताबी मुकाबला जीता। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की।