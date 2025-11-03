दीप्ति शर्मा ने खतरे में डाला झूलन का रिकॉर्ड, देखें वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 भारतीय

महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के नाम दर्ज है। पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन ने वर्ल्ड कप में 34 मैचों में 43 विकेट हासिल किए। उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 रहा। उन्होंने सितंबर 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा।
ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा लिस्ट में दूसरे नंबर हैं। उन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 23 मैचों में कुल 36 विकेट झटके हैं। 28 वर्षीय दीप्ति ने झूलन का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। उन्हें लिस्ट में नंबर-1 बनने के लिए सिर्फ आठ विकेट की जरूरत है। दीप्ति ने 2025 महिला वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 मुकाबलों में सर्वाधिक 22 शिकार किए। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में रहीं। उन्होंने टूर्नामेंट में 215 रन भी बनाए। दीप्ति ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के अलावा फाइफर (5/39) लिया। भारत ने 52 रनों से खिताबी मुकाबला जीता। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की।
पूर्व भारतीय कप्तान डायना एडुल्जी ने महिला वर्ल्ड कप में 22 मुकाबलों में 31 विकेट चटकाए। उनका टूर्नामेंट के एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/12 है। डायना 1976 से 1993 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहीं।
सूची में चौथे पायदान पर नीतू डेविड हैं। पूर्व स्पिनर नीतू ने वर्ल्ड कप में 20 मुकाबले खेलने के बाद 30 विकेट झटके। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 32 रन देकर 5 विकेट रहा। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच सितंबर 2008 में खेला। नीतू को पिछले साल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
पूर्व भारतीय स्पिनर पूर्णिमा राउ ने भी महिला वर्ल्ड कप में 30 शिकार किए। उन्होंने 19 मुकाबलों ऐसा किया। पूर्णिमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/26 है। वह 1995 से 2000 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव थीं।