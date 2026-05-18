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वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बाद भी क्यों हार गई राजस्थान रॉयल्स? ये 5 खिलाड़ी रहे सबसे बड़े दोषी

रविवार को वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के बावजूद राजस्थान रॉयल्स की टीम किन कारणों से हार गई, वे कौन से खिलाड़ी रहे जिनके कारण मैच में हार का सामना करना पड़ा, आइए आज हम आपको बताते हैं।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 18, 2026 01:51 am IST
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वैभव सूर्यवंशी की पारी के बावजूद हार गई RR

आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स की शानदार शुरुआत और वैभव सूर्यवंशी की 21 गेंदों में 46 रनों की विस्फोटक पारी के बावजूद राजस्थान रॉयल्स की टीम क्यों हार गई यह एक बड़ा सवाल है।

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हार के 5 दोषी रहे ये खिलाड़ी

ऐसे में आइए हम आपको राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच में राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 बड़े गुनहगार कौन-कौन रहे, इसके बारे में मैच के तुरंत बाद जानकारी दे रहे हैं।

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यशस्वी जायसवाल

रविवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की हार के बड़े दोषी यशस्वी जायसवाल रहे। उनका बल्ला खामोश रहा और उन्होंने टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिलाई 9 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल प्रदर्शन- 9 गेंदों में 12 रन।

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डोनावन फरेरा

डोनावन फरेरा से उम्मीद थी के वे टीम को अच्छा फिनिश देंगे और बड़े स्कोर तक ले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना कर सके और 1 गेंद का सामना करते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उन्होंने गेंदबाजी में भी खराब प्रदर्शन किया और 1 ओवर में 16 रन खर्च कर दिए। कोई विकेट नहीं मिला। डोनावन फरेरा प्रदर्शन- 1 गेंद 0 रन, गेंदबाजी में 1 ओवर में 16 रन।

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शुभम दुबे

शुभम दुबे को भी राजस्थान रॉयल्स ने फिनिशिंग के लिए रखा है, लेकिन उनका बल्ला कभी कभार ही चलता है। आज के मैच में दुबे ने 9 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 5 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स को बड़ा स्कोर तक ना पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। शुभम दुबे प्रदर्शन- 9 गेंद 5 रन।

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एडम मिल्ने

राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी यूनिट 193 रनों के लक्ष्य को डिफेंड करते हुए मुकाबले को क्लोज कर दिया था, यही कारण है कि मैच आखिरी ओवर तक गया। हालांकि, गेंदबाज एडम मिल्ने ने आज के मैच में 3.2 ओवर की गेंदबाजी में 12.30 की इकोनॉमी से कुल 41 रन खर्चे और हार का बड़ा कारण बने। एडम मिल्ने- 3.2 ओवर 41 रन, 12.30 की इकोनॉमी, कोई विकेट नहीं।

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बृजेश शर्मा

बृजेश शर्मा ने मैच में दो विकेट लिए तो जरूर लेकिन उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी में 44 रन खर्च कर दिए। वे राजस्थान रॉयल्स की हार के बड़े विलेन रहे। बृजेश शर्मा प्रदर्शन- 4 ओवर 44 रन।

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