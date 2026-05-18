वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बाद भी क्यों हार गई राजस्थान रॉयल्स? ये 5 खिलाड़ी रहे सबसे बड़े दोषी

डोनावन फरेरा

डोनावन फरेरा से उम्मीद थी के वे टीम को अच्छा फिनिश देंगे और बड़े स्कोर तक ले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना कर सके और 1 गेंद का सामना करते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उन्होंने गेंदबाजी में भी खराब प्रदर्शन किया और 1 ओवर में 16 रन खर्च कर दिए। कोई विकेट नहीं मिला। डोनावन फरेरा प्रदर्शन- 1 गेंद 0 रन, गेंदबाजी में 1 ओवर में 16 रन।