IPL 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे? वैभव सूर्यवंशी नंबर वन पर, देखिए टॉप-5 में कौन-कौन?

21 गेंदों में खेली 46 रनों की पारी

रविवार को खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 219.05 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और तीन छक्के जड़े। इन छक्कों की मदद से वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को पहले स्थान पर और मजबूती से स्थापित कर लिया है।