IPL 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे? वैभव सूर्यवंशी नंबर वन पर, देखिए टॉप-5 में कौन-कौन?

IPL 2026 के 61वें मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली और एक विशाल कीर्तिमान स्थापित किया। वे एक आईपीएल एडिशन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है।
रविवार को खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 219.05 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और तीन छक्के जड़े। इन छक्कों की मदद से वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को पहले स्थान पर और मजबूती से स्थापित कर लिया है।
आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन हैं और इन्होंने कितने मैचों में कितने छक्के जड़े हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
IPL 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 12 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 43 छक्के जड़ दिए हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में 37 छक्के जड़े हैं। उन्होंने अब तक 481 रन बनाए हैं।
सूची में तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रयाल रिकल्टन हैं, जिन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 37 छक्के जड़ दिए हैं। हालांकि, उन्होंने इस सीजन अभिषेक शर्मा से कम रन बनाए हैं इसलिए छक्कों की संख्या बराबर होने के बाद भी वे तीसरे स्थान पर हैं।
पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कोनोली ने 13 मैचों की 12 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 473 रन बनाए हैं और 32 छक्के जड़े हैं। वे इस सीजन सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।
आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्य पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 12 मैचों की 12 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 364 रन बनाए हैं और 32 छक्के जड़े हैं।