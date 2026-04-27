IPL के इतिहास में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टॉप-5 टीमें, आज भी RCB का 49 रन वाला रिकॉर्ड बरकरार

सोमवार, 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम आरसीबी मैच में एक वक्त को जब 8 रनों पर 6 विकेट आउट हो गए थे तब लगा कि दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के इतिहास का सबसे कम टोटल बना सकती है, लेकिन आखिर के बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं होने दिया और टीम 75 रन बनाकर ऑलआउट हुई।
अब लोगों के मन में आज के मैच को देखकर जिज्ञासा होगी कि आईपीएल के 5 सबसे कम टोटल क्या हैं और किन टीमों ने बनाए हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
आईपीएल के इतिहास में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीमों की सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम पहले पायदान पर है। आरसीबी की टीम के लिए यह अनचाहा रिकॉर्ड साल 2017 में कोलकाता के इडेन गॉर्डंस के मैदान पर आया था, जब केकेआर की कप्तानी में विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम 9.4 ओवर में सिर्फ 49 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।
इस सूची में दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो साल 2009 में केपटाउन के मैदान पर 15.1 ओवर में सिर्फ 58 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।
लिस्ट में तीसरे स्थान पर फिर से राजस्थान रॉयल्स की टीम है और उसे आरसीबी ने ही कम टोटल पर रोका था। यह बात साल 2023 के आईपीएल की है, जब जयपुर के मैदान पर राजस्थान के राजवाड़े बेंगुलरू के जाबाजों के सामने सिर्फ 59 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गए थे।
सूची में चौथे स्थान पर दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम है, जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ साल 2017 में 13.4 ओवर में सिर्फ 66 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।
सबसे न्यूनतम आईपीएल स्कोर बनाने वाली टीम की सूची में पांचवें स्थान पर भी दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम है, जो साल 2017 में ही मोहली के मैदान पर किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 67 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।