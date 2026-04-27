IPL के इतिहास में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टॉप-5 टीमें, आज भी RCB का 49 रन वाला रिकॉर्ड बरकरार

पहले नंबर पर RCB, 49 पर ऑलआउट

आईपीएल के इतिहास में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीमों की सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम पहले पायदान पर है। आरसीबी की टीम के लिए यह अनचाहा रिकॉर्ड साल 2017 में कोलकाता के इडेन गॉर्डंस के मैदान पर आया था, जब केकेआर की कप्तानी में विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम 9.4 ओवर में सिर्फ 49 रनों पर ऑलआउट हो गई थी।