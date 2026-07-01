गंभीर-अय्यर चिंतित, वैभव-ईशान मस्ती में, देखिए मैच से पहले आई तस्वीरें, टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड के चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में 1 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया ने जोरदार प्रैक्टिस की है, जिसकी तस्वीरें देखिए।
बीसीसीआई द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई इस हालिया तस्वीर में कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर काफी गहरी चर्चा करते हुए दिखाए दे रहे हैं। उनके हावभाव इंटेंस बातचीत के हैं और वे तस्वीर में कुछ चिंतित भी दिख रहे हैं।
इस तस्वीर में वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन अपने टीममेट की बैटिंग को काफी इजॉय कर रहे हैं और सूर्यवंशी तो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी यह बहुत क्यूट तस्वीर इंग्लैंड से सामने आई है। डेब्यू हो ना हो, सूर्यवंशी के लिए ये मोमेंट भी खास होंगे।
हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा ने शानदार पोज में एक तस्वीर खिंचाई है, जो प्यारी लग रही है। यह तस्वीर बेहद स्टाइलिश है।
लगातार दो मैचों में आयरलैंड के खिलाफ फेल होने के बाद संजू सैमसन नेट्स में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं। क्या इंग्लैंड सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे देखना दिलचस्प होगा।
प्रैक्टिस के दौरान एक तरफ जहां श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर गहन चर्चा करते दिखे, वहीं वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन इंग्लैंड के अपने अनुभव को काफी इजॉय कर रहे हैं।
इंग्लैंड सीरीज के लिए रवि बिश्नोई ने भी पहले मैच से पहले खूब प्रैक्टिस की है। क्या उन्हें प्लेइंग XI में जगह मिलेगी या बाहर ही बैठना पड़ेगा यह देखना दिलचस्प होगा।