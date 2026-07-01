गंभीर-अय्यर चिंतित, वैभव-ईशान मस्ती में, देखिए मैच से पहले आई तस्वीरें, टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड के चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में 1 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया ने जोरदार प्रैक्टिस की है, जिसकी तस्वीरें देखिए।