इंग्लैंड ने बनाया वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टॉप 5 में 2 बार है टीम इंडिया का नाम

इंग्लैंड के नाम अब वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड की टीम के नाम अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हासिल करने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इंग्लैंड ने साउथैम्पटन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में 342 रनों से जीत दर्ज की है। रनों के लिहाज से ODI क्रिकेट में ये सबसे बड़ी जीत है।