Biggest victory margins in ODI Cricket by runs Top 5 biggest wins in ODI cricket Team India at two positions इंग्लैंड ने बनाया वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टॉप 5 में 2 बार है टीम इंडिया का नाम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलइंग्लैंड ने बनाया वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टॉप 5 में 2 बार है टीम इंडिया का नाम

इंग्लैंड ने बनाया वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टॉप 5 में 2 बार है टीम इंडिया का नाम

इंग्लैंड की टीम ने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय टीम दूसरे नंबर पर है, लेकिन टॉप 5 में 2 बार टीम इंडिया का नाम है। दो बार भारतीय टीम 300-300 रनों से ज्यादा से मैच जीती है।

Vikash GaurMon, 8 Sep 2025 10:16 AM
1/5

इंग्लैंड के नाम अब वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड की टीम के नाम अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हासिल करने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इंग्लैंड ने साउथैम्पटन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में 342 रनों से जीत दर्ज की है। रनों के लिहाज से ODI क्रिकेट में ये सबसे बड़ी जीत है।

2/5

भारतीय टीम अब दूसरे नंबर पर

भारतीय टीम अब वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के मामले में दूसरे नंबर पर खिसक गई है। 317 रनों से भारत ने 2023 में तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका की टीम को हराया था। ये अब रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

3/5

ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को धोया था

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 309 रनों से जीत दर्ज की हुई है, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की अब तीसरी सबसे बड़ी जीत रनों से हिसाब से है। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में दिल्ली में नीदरलैंड को हराया था।

4/5

जिम्बाव्बे भी लिस्ट में

जिम्बाब्वे की टीम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जिम्बाब्वे ने 2023 में हरारे में यूएसए की टीम को वनडे इंटरनेशनल मैच में 304 रनों से हराया था, जो अब वनडे क्रिकेट के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी जीत है।

5/5

टॉप 5 में दो बार भारत

भारतीय टीम का नाम टॉप 5 की लिस्ट में एक बार फिर से है, 302 रनों से भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराया था। भारत एकमात्र देश है, जिसने एक साल में दो बार 300-300 रनों से ज्यादा की जीत दर्ज की है।

Team India Indian Cricket Team England Cricket Team