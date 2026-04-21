IPL के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले 4 बैटर, तिलक वर्मा किस नंबर पर?

मुंबई इंडियंस के लिए IPL में सबसे तेज शतक

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में शतक जड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं। आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।