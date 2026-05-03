IPL 2026 में 46 मैचों के बाद सर्वाधिक चौके लगाने वाले बैटर, KL राहुल टॉप पर, विराट कोहली कहां?

विराट कोहली नंबर 2 पर

इस सीजन सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने भी 9 पारयों में 42 चौके लगाए हैं, लेकिन लोकेश राहुल से कम रन बनाने के कारण वे लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। कोहली ने अब तक 9 पारियों में 379 रन बनाए हैं।