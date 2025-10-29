Hindustan Hindi News
पाकिस्तान के टॉप-5 फिसड्डी T20I बल्लेबाज, बाबर आजम की टॉप-5 में एंट्री; की शाहिद अफरीदी के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी

बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में शून्य पर आउट हुए। यह उनके T20I करियर का 8वां डक है। इसी के साथ उन्होंने पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी की।

Lokesh KheraWed, 29 Oct 2025 07:18 AM
1/5

बाबर आजम की T20I में वापसी नहीं रही यादगार

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की T20I क्रिकेट में वापसी यादगार नहीं रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में वह बिना खाता खोले आउट हुए। दिसंबर 2024 के बाद उन्हें पहली बार T20I मैच खेलने का मौका मिला था।

2/5

बाबर आजम ने की शाहिद अफरीदी के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी

बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0 रन पर आउट होकर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बाबर आजम के T20I करियर का यह 8वां डक है। शाहिद अफरीदी भी अपने T20I करियर में इतनी ही बार 0 पर आउट हुए थे।

3/5

बाबर आजम की टॉप-5 फिसड्डी पाकिस्तानी बल्लेबाजों में एंट्री

बाबर आजम की इसी के साथ पाकिस्तान के टॉप-5 फिसड्डी बल्लेबाजों में एंट्री हो गई है। पाकिस्तान की ओर से T20I में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड उमर अकमल के नाम है।

4/5

उमर अकमल के नाम रिकॉर्ड

पाकिस्तान की ओर से T20I में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड उमर अकमल के नाम है। वह इस फॉर्मेट में 10 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। वहीं 7 बार बिना खाता खोले आउट होकर उनके भाई कामरान अकमल टॉप-5 में मौजूद हैं।

5/5

सैम अयूब भी लिस्ट में

पाकिस्तान के उभरते सितारे सैम अयूब का नाम भी अभी से इस लिस्ट में शुमार हो गया है। 23 साल के सैम अयूब ने अभी तक 49 T20I ही खेले हैं, मगर वह 9 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। एशिया कप में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था।

