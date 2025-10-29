पाकिस्तान के टॉप-5 फिसड्डी T20I बल्लेबाज, बाबर आजम की टॉप-5 में एंट्री; की शाहिद अफरीदी के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी

सैम अयूब भी लिस्ट में

पाकिस्तान के उभरते सितारे सैम अयूब का नाम भी अभी से इस लिस्ट में शुमार हो गया है। 23 साल के सैम अयूब ने अभी तक 49 T20I ही खेले हैं, मगर वह 9 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। एशिया कप में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था।