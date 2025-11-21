पर्थ टेस्ट के पहले दिन की 5 बड़ी बातें, मिचेल स्टार्क- बेन स्टोक्स ने बरपाया कहर

इंग्लैंड क्रिकेट टीम

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बल्ले से फ्लॉप रहे लेकिन गेंद से उन्होंने कंगारुओं को चकमा दिया। स्टोक्स ने सिर्फ 6 ओवर फेंके और सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए। स्टोक्स ने ट्रेविस हेड (21), कैमरन ग्रीन (24), एलेक्स कैरी (26), मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। बेन स्टोक्स एशेज के इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश कप्तान बन गए हैं।