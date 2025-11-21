पर्थ टेस्ट के पहले दिन की 5 बड़ी बातें, मिचेल स्टार्क- बेन स्टोक्स ने बरपाया कहर

मिचेल स्टार्क ने पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन कहर बरपाया। उनकी रफ्तार के सामने इंग्लिश बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखे। दिन का शुरुआती सत्र पूरी तरह से मिचेल स्टार्क के नाम रहा। उन्होंने नियमित कप्तान पैट कमिंस और दिग्गज जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 58 रन देकर सात विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सत्र तक इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया।
इंग्लैंड की पूरी पारी सिर्फ 197 गेंदों में खत्म हो गई, जो ऑस्ट्रेलिया में एशेज इतिहास की तीसरी सबसे छोटी पहली पारी है। इंग्लैंड की टीम ने 32.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 172 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बल्ले से फ्लॉप रहे लेकिन गेंद से उन्होंने कंगारुओं को चकमा दिया। स्टोक्स ने सिर्फ 6 ओवर फेंके और सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए। स्टोक्स ने ट्रेविस हेड (21), कैमरन ग्रीन (24), एलेक्स कैरी (26), मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। बेन स्टोक्स एशेज के इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश कप्तान बन गए हैं।
पहले दिन दोनों टीमों के कुल 19 विकेट गिरे। यह पिछले 100 साल में एशेज टेस्ट के पहले दिन गिरे सबसे ज्यादा विकेट हैं। इससे पहले, साल 2001 में ट्रेंट ब्रिज और 2005 में लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन 17-17 विकेट गिरे थे।