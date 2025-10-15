टेस्ट में 2023 से सबसे घटिया औसत से रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज; बाबर आजम नंबर-1, एक भारतीय भी लिस्ट में

एशियाई बल्लेबाजों में बाबर आजम का सबसे घटिया औसत

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में बाबर आजम 23 तो दूसरी पारी में 42 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह 2023 से टेस्ट क्रिकेट में सबसे घटिया औसत से कम से कम 500 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में वह पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। बाबर आजम ने इस दौरान 24.25 की औसत से 655 रन बनाए हैं।