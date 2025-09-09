Asia Cup T20 Performances of all teams win loss ratio एशिया कप: T20 में किस टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? इंडिया लाजवाब तो हांगकांग को जीत का इंतजार
एशिया कप: T20 में किस टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? इंडिया लाजवाब तो हांगकांग को जीत का इंतजार

एशिया कप 2025 का मंगलवार से आगाज होने जा रहा है। 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है, लिहाजा उसकी तैयारी के लिए एशिया कप 2025 का फॉर्मेट भी टी20 रखा गया है। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अबतक एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में इन आठों टीमों का कैसा प्रदर्शन रहा है, आइए देखते हैं।

टीम इंडिया

एशिया कप के इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय टीम का कोई जवाब नहीं है। मौजूदा एशिया कप से पहले तक भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में टी20 के 10 मैच खेले हैं। इनमें से 8 में उसे जीत मिली है और सिर्फ दो में हार। उसका जीत प्रतिशत 80 है।

श्रीलंका

भारत के बाद मैच जीतने के लिए लिहाज एशिया कप के टी20 फॉर्मेट की दूसरी सबसे सफल टीम श्रीलंका है। उसने भी इस टूर्नामेंट में 10 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें 6 में जीत मिली है और 4 में हार। जीत का प्रतिशत 60 है।

पाकिस्तान

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम तीसरी सबसे सफल टीम रही है। उसने टूर्नामेंट में 10 टी20 मैच खेले हैं, इनमें से 5 में उसे जीत मिली है और इतने ही मैच में हार। उसके जीत-हार का अनुपात 50-50 है।

अफगानिस्तान

एशिया कप में अफगानिस्तान की टीम छुपा रुस्तम साबित हो सकती है। इस टूर्नामेंट के टी20 फॉर्मेट में उसका प्रदर्शन बांग्लादेश से भी बेहतर रहा है। उसने 8 मैच खेले हैं जिनमें 4 में जीत और 4 में हार मिली है। जीत का प्रतिशत 50 है।

बांग्लादेश

बांग्लादेश ने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में इस बार से पहले तक 7 मैच खेले हैं। इनमें 3 में जीत मिली है और 4 में हार। जीत का प्रतिशत 42.85 है।

यूएई

यूएई की टीम इससे पहले एशिया कप में 7 टी20 मैच खेल चुकी है। इनमें से 3 में उसे जीत मिली है और 4 में हार। जीत का प्रतिशत 42.85 है।

ओमान

ओमान ने 3 मैच में 1 में जीत हासिल की है और 2 में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। उसकी जीत का प्रतिशत 33.33 है।

हांगकांग

हांगकांग ने एशिया कप 2025 से पहले इस टूर्नामेंट में 5 टी20 मैच खेले हैं। सभी मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। एशिया कप 2025 की शुरुआत ही हांगकांग के मैच से हो रही है। उसका सामना अफगानिस्तान की मजबूत टीम से है।

