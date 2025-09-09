एशिया कप: T20 में किस टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? इंडिया लाजवाब तो हांगकांग को जीत का इंतजार

टीम इंडिया

एशिया कप के इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय टीम का कोई जवाब नहीं है। मौजूदा एशिया कप से पहले तक भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में टी20 के 10 मैच खेले हैं। इनमें से 8 में उसे जीत मिली है और सिर्फ दो में हार। उसका जीत प्रतिशत 80 है।