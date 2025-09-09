एशिया कप: T20 में किस टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? इंडिया लाजवाब तो हांगकांग को जीत का इंतजार

एशिया कप के इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय टीम का कोई जवाब नहीं है। मौजूदा एशिया कप से पहले तक भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में टी20 के 10 मैच खेले हैं। इनमें से 8 में उसे जीत मिली है और सिर्फ दो में हार। उसका जीत प्रतिशत 80 है।
भारत के बाद मैच जीतने के लिए लिहाज एशिया कप के टी20 फॉर्मेट की दूसरी सबसे सफल टीम श्रीलंका है। उसने भी इस टूर्नामेंट में 10 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें 6 में जीत मिली है और 4 में हार। जीत का प्रतिशत 60 है।
एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम तीसरी सबसे सफल टीम रही है। उसने टूर्नामेंट में 10 टी20 मैच खेले हैं, इनमें से 5 में उसे जीत मिली है और इतने ही मैच में हार। उसके जीत-हार का अनुपात 50-50 है।
एशिया कप में अफगानिस्तान की टीम छुपा रुस्तम साबित हो सकती है। इस टूर्नामेंट के टी20 फॉर्मेट में उसका प्रदर्शन बांग्लादेश से भी बेहतर रहा है। उसने 8 मैच खेले हैं जिनमें 4 में जीत और 4 में हार मिली है। जीत का प्रतिशत 50 है।
बांग्लादेश ने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में इस बार से पहले तक 7 मैच खेले हैं। इनमें 3 में जीत मिली है और 4 में हार। जीत का प्रतिशत 42.85 है।
यूएई की टीम इससे पहले एशिया कप में 7 टी20 मैच खेल चुकी है। इनमें से 3 में उसे जीत मिली है और 4 में हार। जीत का प्रतिशत 42.85 है।
ओमान ने 3 मैच में 1 में जीत हासिल की है और 2 में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। उसकी जीत का प्रतिशत 33.33 है।
हांगकांग ने एशिया कप 2025 से पहले इस टूर्नामेंट में 5 टी20 मैच खेले हैं। सभी मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। एशिया कप 2025 की शुरुआत ही हांगकांग के मैच से हो रही है। उसका सामना अफगानिस्तान की मजबूत टीम से है।