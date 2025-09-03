पिछले टी20 एशिया कप में भारत के लिए किसने बनाए सबसे ज्यादा रन? कोहली का रहा जलवा

सूर्यकुमार यादव

विराट कोहली के बाद स्टार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव 2022 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। सूर्यकुमार यादव ने 5 मैचों में 139 रन बनाए थे। सूर्यकुमार का स्ट्राइक रेट 163.52 का रहा। सूर्यकुमार ने एक अर्धशतक लगाया। एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार बतौर कप्तान खेलने उतरेंगे और टीम को उनके बल्ले से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।