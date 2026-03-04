Hindustan Hindi News
अर्जुन और सानिया की मेहंदी और संगीत में दिखा तेंदुलकर परिवार का शाही अंदाज, देखिए तस्वीरें

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की मेहंदी और संगीत सेरेमनी में तेंदुलकर परिवार का शाही अंदाज देखने को मिला। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। इस समारोह में तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। 

Vikash GaurMar 04, 2026 09:17 am IST
1/5

परिवार के साथ अर्जुन तेंदुलकर

अर्जन तेंदुलकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ अपने परिवार के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। 3 मार्च की रात को ये मेहंदी और संगीत सेरेमनी हुई थी, जिसमें तमाम हस्तियां शामिल हुईं। इस तस्वीर में सचिन तेंदुलकर उनकी पत्नी अंजली तेंदुलकर, बेटी सारा भी अर्जुन और सानिया चंदोक के साथ नजर आ रही हैं।

2/5

अर्जुन और सानिया

अर्जुन और सानिया भी एथनिक लुक में जच रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर कुछ समय पहले तक आईपीएल की प्रैक्टिस कर रहे थे और मुंबई में एक लोकल लीग में भी खेल रहे थे।

3/5

अर्जुन और सानिया का परिवार

इस तस्वीर में तेंदुलकर और चंदोक फैमिली नजर आ रही है। अर्जुन और सानिया चंदोक की शादी 5 मार्च को होने वाली है। शादी में कई बड़े सितारे मौजूद रहने वाले हैं।

4/5

सचिन ने सभी को किया अभिवादन

अर्जुन तेंदुलकर के शादी को कवर करने गए पत्रकारों का सचिन तेंदुलकर ने अभिवादन किया और सभी को हाथ हिलाकर उन्होंने विदाई दी।

5/5

मेहंदी-संगीत संपन्न, शादी तैयारी शुरू

अर्जुन और सानिया का मेहंदी और संगीत सेरेमनी संपन्न हो चुकी है, जबकि 5 मार्च को अब दोनों की शादी होने वाली है। 5 मार्च को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच भी है, जिसमें शायद सचिन तेंदुलकर समेत कई बड़े सितारे मौजूद नजर नहीं आएंगे।

