अर्जुन और सानिया की मेहंदी और संगीत में दिखा तेंदुलकर परिवार का शाही अंदाज, देखिए तस्वीरें

अर्जन तेंदुलकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ अपने परिवार के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। 3 मार्च की रात को ये मेहंदी और संगीत सेरेमनी हुई थी, जिसमें तमाम हस्तियां शामिल हुईं। इस तस्वीर में सचिन तेंदुलकर उनकी पत्नी अंजली तेंदुलकर, बेटी सारा भी अर्जुन और सानिया चंदोक के साथ नजर आ रही हैं।
अर्जुन और सानिया भी एथनिक लुक में जच रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर कुछ समय पहले तक आईपीएल की प्रैक्टिस कर रहे थे और मुंबई में एक लोकल लीग में भी खेल रहे थे।
इस तस्वीर में तेंदुलकर और चंदोक फैमिली नजर आ रही है। अर्जुन और सानिया चंदोक की शादी 5 मार्च को होने वाली है। शादी में कई बड़े सितारे मौजूद रहने वाले हैं।
अर्जुन तेंदुलकर के शादी को कवर करने गए पत्रकारों का सचिन तेंदुलकर ने अभिवादन किया और सभी को हाथ हिलाकर उन्होंने विदाई दी।
अर्जुन और सानिया का मेहंदी और संगीत सेरेमनी संपन्न हो चुकी है, जबकि 5 मार्च को अब दोनों की शादी होने वाली है। 5 मार्च को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच भी है, जिसमें शायद सचिन तेंदुलकर समेत कई बड़े सितारे मौजूद नजर नहीं आएंगे।