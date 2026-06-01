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IPL ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली को मिला पत्नी का खास प्यार, देखिए अनुष्का संग 10 रोमांटिक तस्वीरें

आईपीएल 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है। विराट कोहली ने फाइनल मुकाबले में दमदार पारी खेली। ट्ऱॉफी जीतने के बाद विराट कोहली ने अपनी पत्नी संग सेलिब्रेट किया। देखिए दोनों की कुछ रोमांटिक तस्वीरें।

Vimlesh Kumar BhurtiyaJun 01, 2026 04:58 pm IST
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आरसीबी ने जीता आईपीएल का खिताब

आईपीएल 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया।

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विराट कोहली ने खेली मैच जिताऊ पारी

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में आरसीबी के दिग्गज सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने 42 गेंदों में 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषिक किया गया।

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आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल ट्रॉफी के लिए लगातार 17 सालों तक लालायित रहने वाले विराट कोहली के हाथ अब दो-दो ट्रॉफियों से भरे हुए हैं।

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धर्मपत्नी के साथ जश्न मनाते दिखे कोहली

आरसीबी के साथ दूसरी ट्रॉफी जीतकर विराट कोहली अपनी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जश्न मनाते और इंजॉय करते दिखे।

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रोमांटिक तस्वीरें

आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेशन के दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा काफी रोमांटिक अंदाज में दिखे। दोनों की यह खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।

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विराट की सक्सेस को कर रही हैं सेलिब्रेट

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली की सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट कर रही है। तस्वीर में उनके साथ आरसीबी के कप्तान भी दिख रहे हैं और अन्य लोग भी मौजूद हैं।

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किसी फिल्मी जोड़ी से कम नहीं

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आईपीएल फाइनल के बाद की यह तस्वीर किसी फिल्मी जोड़ी से कम नहीं लग रही है। तस्वीर काफी रोमांटिक है और दोनों एक-दूसरे के पूरक लग रहे हैं।

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टीममेट के साथ किया सेलिब्रेट

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अकेले में नहीं बल्कि अपनी टीम के खिलाड़ियों और उनकी पत्नियों के साथ मिलकर जीत को सेलिब्रेट किया। इस तस्वीर में विराट कोहली अनुष्का से साथ जितेश शर्मा और उनकी पत्नी भी दिख रही हैं।

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विराट को अक्सर करती हैं चियर

विराट कोहली को अनुष्का शर्मा अक्सर चियर करती नजर आती हैं। इस तस्वीरे में विराट के साथ भुवनेश्वर कुमार और उनकी वाइफ, क्रुणाल पांड्या और उनकी वाइफ भी साथ में दिख रहे हैं।

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विराट कोहली ने किया कमाल का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 675 रन बनाए। उन्होंने इस सीजन 165 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वे आरसीबी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर रहे।

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