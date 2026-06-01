IPL ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली को मिला पत्नी का खास प्यार, देखिए अनुष्का संग 10 रोमांटिक तस्वीरें

विराट कोहली ने किया कमाल का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 675 रन बनाए। उन्होंने इस सीजन 165 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वे आरसीबी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर रहे।