IPL 2026 में सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बैटर बने विराट कोहली, अभिषेक शर्मा को पछाड़ा, देखें टॉप-5

DC VS RCB के बाद IPL 2026 में सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बैटर

आईपीएल 2026 में सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में DC VS RCB मैच में विराट कोहली ने सिर्फ 1 चौका जड़ा और इस सीजन अब तक IPL में सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को नंबर वन पर स्थापित कर लिया। टॉप-5 में कौन-कौन हैं, जानिए।