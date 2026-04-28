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IPL 2026 में सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बैटर बने विराट कोहली, अभिषेक शर्मा को पछाड़ा, देखें टॉप-5

आईपीएल 2026 में सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में DC VS RCB मैच में विराट कोहली ने सिर्फ 1 चौका जड़ा और इस सीजन अब तक IPL में सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को नंबर वन पर स्थापित कर लिया। टॉप-5 में कौन-कौन हैं, जानिए।

Vimlesh Kumar BhurtiyaApr 28, 2026 12:56 am IST
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DC VS RCB के बाद IPL 2026 में सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बैटर&nbsp;

आईपीएल 2026 में सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में DC VS RCB मैच में विराट कोहली ने सिर्फ 1 चौका जड़ा और इस सीजन अब तक IPL में सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को नंबर वन पर स्थापित कर लिया। टॉप-5 में कौन-कौन हैं, जानिए।

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विराट कोहली नंबर वन

विराट कोहली ने अब तक आईपीएल 2026 में 8 मैचों की 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 37 चौके जड़े हैं और लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं।

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अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर

आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलने वाले बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में 36 चौके जड़े हैं।

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केएल राहुल तीसरे पायदान पर

इस सूची में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज लोकेश राहुल आठ मैचों की 8 पारियों में 36 चौकों के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक अभिषेक शर्मा के कम रन बनाए हैं इसलिए बराबर चौके होने के बाद भी सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

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ईशान किशन चौथे नंबर पर

आईपीएल 2026 में डीसी बनाम आरसीबी मैच नंबर 39 के बाद सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर ईशान किशन का नाम है, जिन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 35 चौके जड़े हैं।

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संजू सैमसन 5 नंबर पर

इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर जिस बल्लेबाज को शामिल किया गया है उनका नाम संजू सैमसन है और वे चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। उन्होंने अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में कुल 33 चौके लगाए हैं और लिस्ट में पांचवें पायदान पर बने हुए हैं।

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