एशिया कप के पहले ही मैच में हुई रिकॉर्ड्स की बौछार, सूर्यकुमार यादव को पछाड़ उमरजई बने नंबर-1

एशिया कप की तीसरी सबसे बड़ी जीत

अफगानिस्तान ने 188 रन बोर्ड पर लगाकर हॉन्ग कॉन्ग की टीम को 94 रनों पर रोक दिया। इस तरह उन्होंने 94 रनों से जीत दर्ज की जो एशिया कप के इतिहास की रनों के मामले में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 155 रनों के साथ पहले तो भारत 101 रनों के साथ दूसरे पायदान पर है।