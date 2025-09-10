AFG vs HK Highlights Asia Cup Top 5 Records Azmatullah Omarzai Suryakumar Yadav Rashid Khan एशिया कप के पहले ही मैच में हुई रिकॉर्ड्स की बौछार, सूर्यकुमार यादव को पछाड़ उमरजई बने नंबर-1
एशिया कप के पहले ही मैच में हुई रिकॉर्ड्स की बौछार, सूर्यकुमार यादव को पछाड़ उमरजई बने नंबर-1

एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में रिकॉर्ड्स की बौछार हुई। उमरजई ने 20 गेंदों में फिफ्टी जड़ सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं अफगानिस्तान ने एशिया कप की तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

Lokesh KheraWed, 10 Sep 2025 08:33 AM
1/5

अजमतुल्लाह उमरजई का कोहराम

अजमतुल्लाह उमरजई ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ तूफानी पारी खेलते हुए मात्र 20 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। यह अफगानिस्तान के लिए टी20 आई में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक है, उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ 21 गेंदों पर यह कारनामा किया था।

2/5

अजमतुल्लाह उमरजई ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

इस तूफानी अर्धशतक के साथ अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनसे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम था जिन्होंने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ ही 2022 में 22 गेंदों पर फिफ्टी लगाई थी।

3/5

एशिया कप की तीसरी सबसे बड़ी जीत

अफगानिस्तान ने 188 रन बोर्ड पर लगाकर हॉन्ग कॉन्ग की टीम को 94 रनों पर रोक दिया। इस तरह उन्होंने 94 रनों से जीत दर्ज की जो एशिया कप के इतिहास की रनों के मामले में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 155 रनों के साथ पहले तो भारत 101 रनों के साथ दूसरे पायदान पर है।

4/5

एशिया कप के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर

अफगानिस्तान ने इस दौरान एशिया कप के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए। एशिया कप के सबसे बड़े स्कोर (212/2) का रिकॉर्ड भारत के नाम है जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में बनाया था।

5/5

रन आउट होने में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाड़ी सबसे आगे

2024 के बाद से हॉन्ग कॉन्ग के खिलाड़ी 34 बार रन आउट का शिकार बने हैं जो 103 टीमों में सबसे अधिक है। जिसमें से 29 रन आउट टॉप-7 खिलाड़ियों के हैं।

