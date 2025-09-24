अभिषेक शर्मा से बाल-बाल बचा कोहली का रिकॉर्ड, देखें T20I में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा

25 वर्षीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सूची में चौथे पायदान पर आ गए हैं। वह आईसीसी द्वारा बुधवार (24 सितंबर) को जारी ताजा T20I रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं लेकिन 900 रेटिंग अंक को पार कर नई उलब्धि हासिल की। उनके खाते में फिलहाल 907 अंक हैं। वह 3 अकों से कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल चूक गए। अभिषेक के करियर की यह बेस्ट रेटिंग हैं। वह इन दिनों टी20 एशिया कप 2025 में धमाल मचा रहे हैं।