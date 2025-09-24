अभिषेक शर्मा से बाल-बाल बचा कोहली का रिकॉर्ड, देखें T20I में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स वाले बल्लेबाज

आईसीसी की T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के डेविड मलान के नाम दर्ज है। मलान ने साल 2010 में 919 अंक तक पहुंचने का कारनामा किया था। वह इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। सूर्या 2023 में 912 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंच चुके हैं। वह फिलहाल रैंकिंग में छठे पायदान पर हैं और उनके खाते में 729 अंक हैं।
दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने T20I में 909 रेटिंग अंक हासिल करने का कमाल किया था। उन्होंने 2014 में ऐसा किया। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। वह भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे।
25 वर्षीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सूची में चौथे पायदान पर आ गए हैं। वह आईसीसी द्वारा बुधवार (24 सितंबर) को जारी ताजा T20I रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं लेकिन 900 रेटिंग अंक को पार कर नई उलब्धि हासिल की। उनके खाते में फिलहाल 907 अंक हैं। वह 3 अकों से कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल चूक गए। अभिषेक के करियर की यह बेस्ट रेटिंग हैं। वह इन दिनों टी20 एशिया कप 2025 में धमाल मचा रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच 2018 में 904 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए थे। वह क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। वहीं, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम साल 2019 में 900 अंकों तक पहुंचे थे। वह एशिया कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वॉड में नहीं हैं।